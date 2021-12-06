«Это решение далось тяжело»: рабочему, найденному под завалами рухнувшего комбината в Туве, отрезали ноги, чтобы спасти. Фото: vk.com/vladislavkhovalyg

В Туве обнаружили рабочего, пропавшего под завалами, обрушившегося комбината. Как сообщает глава республики Владислав Ховалыг, врачам пришлось ампутировать мужчине ноги прямо на месте.

Напомним, здание старого комбината «Туваасбест» обрушилось в Ак-Довураке 5 декабря во время работ по сносу производственного цеха. Газорезчики компании подрезали основания колонн здания, но произошло неконтролируемое обрушение.

Под завалами оказались два работника компании-собственника ООО «Стройком» из хакасского Черногорска. В результате один из рабочих погиб. Второго же искали более 9 часов. Обнаружить мужчину удалось лишь в 01:30 часов ночи.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Все осложнялось тем, что обвал мог продолжиться в любую секунду, смертельная опасность в прямом смысле нависла над всеми, кто находился в здании комбината. Единственным способом сохранить мужчине жизнь являлась ампутация на месте:

- Ради этого врачам медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело. Сейчас он находится в Кызыле, ночью сразу его доставили рейсом санавиации, - сообщает Владислав Ховалыг.

Глава Республики поручил разобраться в причинах обрушения комбината. Территория закрыта, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Тем временем региональный СК завел уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека»:

- Сейчас следователем продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств события. Чтобы установить степень тяжести вреда здоровью, и причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы, - передают в ведомстве.

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Глава Тувы просил докладывать ему о ходе операции регулярно. Пока нет доказательств того, что человек погиб, есть надежда найти его живым. На месте дежурят медики. (подробнее)