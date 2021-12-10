Ели вафли, смотрели фильмы: из-за метели в Норильске 130 человек заночевали в кинотеатре

130 человек в Норильске остались ночевать в кинотеатре из-за сильной метели. Фото: Таймырский телеграф

Унесенных ветром в Норильске укрыли в местном доме культуры. 130 человек, застигнутые штормом, остались ночевать… прямо в кино!

Передвигаться ползком

Один из самых северных городов мира, зима здесь – зрелище не для слабонервных. Морозы зашкаливают за -55 градусов. Дети ходят в школу по узким туннелям, пробитым в снегу. Убрать трехметровые сугробы нереально, в считанные часы наметает заново. Машины заносит намертво, откапывать весной такие «подснежники» приходится наугад. Да и метель в июле - дело привычное.

Но 8 декабря на город обрушился настоящий ураган. Ветер 25-30 метров в секунду (местные окрестили его черной пургой), а еще полярная ночь. Резкие порывы сбивали людей с ног, как пушинки. Швыряли на снег, гнали по улицам. Передвигаться можно только ползком. И то чревато – может уволочь в никуда, а вокруг – ледяная тундра. К тому же видимость нулевая, пара метров, и исчезнешь в снежной круговерти.

Было объявлено штормовое предупреждение, людей просили не выходить на улицу. Ведь шаг за порог может обернуться гибелью. На кадрах видео ураган срывает с крыш металлические листы, комкает, бросает вниз… Сталкивает по несколько машин, как игрушки, просто сносит с дороги. Тут без вариантов, пришлось бросать их там, где застала стихия.

Заложники стихии

Так черная пурга парализовала весь город.

- Получилось, что ее заложниками оказались 130 человек, - рассказали «КП» - Красноярск местные. – В основном, это жители пригородов – Кайеркана и Талнаха. Они приезжают на работу в Норильск (до него 20 километров), а потом возвращаются обратно. А тут движение встало, что делать? Вернуться домой люди не смогли.

Фото: Таймырский телеграф

И тогда заложников бури приняли в городском центре культуры. Капризы стихии в Норильске случаются нередко, поэтому администрация такой вариант предусмотрела. И организовала на базе центра площадку, где можно переждать непогоду. А люди об этом знают.

- В итоге мы разместили всех, кто не смог добраться до места, - говорят в центре. – А утром, когда пурга утихла, развезли людей по домам.

Так что ночь посреди бури прошла спокойна. Людей напоили горячим чаем, накормили вафлями. А еще бесплатно показали кино, ну как без этого?

Фото: Таймырский телеграф

А КАК У НИХ

Неделей раньше похожий случай произошел в Дании. Там из-за бури в магазине ИКЕА оказались заперты шесть покупателей и два десятка сотрудников. Правда, сугробы были всего по 30 сантиметров, однако для городка Ольборга и это – стихийное бедствие. Чтобы не рисковать, добираясь по переметенным дорогам, клиентам и персоналу предложили обосноваться прямо в выставочных залах.

Ну, чем не детская мечта – ночь в магазине? Посетителям разрешили опробовать именно те кровати, что они облюбовали и собирались приобрести, передает датская газета Extra Bladet. Вдобавок предложили ужин – бургеры с пивом и кофе с пирожными. Конечно, это не знаменитые икеевские фрикадельки, но тем не менее!

А в Великобритании в конце ноября мощный снегопад запер в баре любителей рока. На трибьют-концерт группы Oasis в самый высокогорный в стране паб The Tan Hill собралось множество туристов.

Пока шоу продолжалось, поднялась метель, повалил снег. Наутро обнаружили: бар утонул в метровых сугробах. Сотрудники прорыли туннель. Но выяснилось, выбираться на дорогу опасно, были повреждены электролинии.

Большинство разошлись по гостиницам. А остальные (это шесть десятков человек) ждали в пабе погоды целых три дня! Впрочем, люди были не в претензии. Отрезанные от мира, они отрывались, как могли. Распевали в караоке, устраивали квесты и викторины. И спали прямо в зале бара.

- Так хорошо мы еще не отдыхали, - отзывается одна из «занесенных снегом». – В конце концов, даже подружились. Скажу больше: стали семьей. И некоторые даже не хотели разъезжаться домой!

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