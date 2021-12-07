В Красноярске разыскивают свидетельницу по делу о жестоком убийстве Вероники Коробкиной. Стоп-кадр видео

Красноярские следователи разыскивают девушку, которая могла стать свидетельницей по делу о жестоком убийце Вероники Коробникой. Напомним предысторию. 41-летняя Вероника пропала 23 июля. Она была в гостях у своей подруги, которая живет в «Белых росах». Засиделись допоздна, до часу ночи, затем женщина попрощалась и уехала. Но дома она не появилась и спустя несколько дней родные сообщили об ее исчезновении в полицию.

В ходе поисков нашли водителя такси, тот вспомнил: да, вез женщину на один из адресов, но в пути ей позвонил кто-то. А потом она попросила отвести ее на улицу 9 мая, в кафе «Шанс». Почти всю дорогу болтала по телефону с кем-то и наверняка этот человек ждал ее там.

Тело тело женщины нашли 1 августа в лесном массиве за пределами Красноярска, в Березовском районе. Сомнений не было – это убийство. И уже 2 августа задержали первого из подозреваемых – 29-летнего жителя Красноярска. Второй подозреваемый, 34-летний житель Воронежской области объявлен в федеральный розыск.

Следствие по делу идет, но необходимы показания свидетельницы, которые могут открыть новые обстоятельства, связанные с преступлением. В пресс-службе ГУ СК Росси по Красноярскому краю и Республике Хакасии рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что у следователей есть видеозапись, на которой неустановленная девушка, предположительно по имени Алена, 23 июля 2021 года также находилась в кафе и могла стать свидетелем обстоятельств исчезновения Вероники.

И вот эту девушку нужно найти. Возможно, кто-то ее опознает. На вид ей 23-25 лет, невысокого роста, волосы темного цвета с прядями светлого цвета со стрижкой каре на удлинение, была одета в сарафан голубого цвета, на ногах светлая спортивная обувь. Если вы узнали себя на этом видео, либо кто-то узнал эту девушку и обладает информацией о ней, большая просьба позвонить в Главное следственное управление по телефону: 8 (391) 227-06-45. Или в полицию на 02. Конфиденциальность гарантируется.

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