«Бывший кочка теперь мастер ноготочков»: тренер из Красноярска нашел счастье в работе маникюрщиком

Был тренером, стал мастером маникюра. Фото: страница в соцсетях Никита ЯГОДКИН.

Говорите, не мужское это дело, а почему? Необычное решение принял красноярец Никита Ягодкин: 24-летний парень не побоялся уйти из фитнес-тренеров в… мастера маникюра. На днях он поучаствовал во флешмобе «Не хочу на завод». В ролике засветились несколько маникюрщиков со всей России, их целью было продемонстрировать: мастерами ногтевого сервиса вполне могут быть мужчины.

Никита не скрывает: пока он из начинающих, только совершенствуется. В свое время окончил педагогический университет, факультет физвоспитания. Но идти работать в школу не особенно хотелось. Поскольку его «страсть – железо», устроился тренером в зал. Сначала занимался сам, вылепил себе новое тело. А потом стал помогать другим. И тут пандемия: залы закрылись, тренеры остались без работы.

Долго думал, куда податься? Все-таки школа – это не его. Идею подбросила девушка Никиты. Каролина года четыре занимается маникюром, часто говорит о ногтях. Поэтому, что такое френч, втирка или кутикула, Никита узнал еще тогда.

Однажды он в шутку предложил Каролине: «Давай соображу тебе маникюр?». Сделал ноготочек, другой – понравилось! Так прикол превратился в профессию.

Работу в зале пришлось прекратить из-за пандемии, а потом он нашел себя другом деле. Фото: страница в соцсетях Никита ЯГОДКИН.

- И теперь я мастер маникюра, – рассказывает Никита. – От своего дела просто тащусь. Но и зал не забываю. Хожу туда уже как любитель. Раньше побаивался браться за дизайны, предпочитал простые рисунки. А сейчас поднаторел. И жду всех – за красивыми ноготками!

… Когда о флешмобе «Не хочу на завод» сообщили в СМИ, реакция пользователей, понятно, была неоднозначной. «Мир точно сошел с ума», «Докатились», «Ждем теперь флешмоб девушек-сварщиц», возмущаются одни.

- Что же тут криминального? – парируют другие. – Женская работа, мужская, какая разница? А в маникюре можно получать оооочень прилично, значит, 100%-но обеспечишь и себя, и семью. Так что станочникам диванного профиля так негодовать не стоит.

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