«Одни нищенки, обещают только любоффь»: мужчина из Красноярска пожаловался в соцсетях на острую нехватку девушек с приданым

Девушки с деньгами уже перевелись? - задается вопросом потенциальный жених из Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Где деньги, Зин? Житель Красноярска (и потенциальный жених) Иван Успенский пожаловался в соцсетях на острую нехватку невест с приданым. Вместо финансовой поддержки девушки предлагают только «любоффь и заботу», сетует мужчина, - а зачем нужны такие, что зарабатывают всего по 40-50 тысяч? Его «крик души» появился на днях в паблике «Подслушано в Красноярске» и вызвал ожесточенные споры.

Приводим текст целиком:

«Вопрос к подписчикам - почему в наше время так трудно найти девушку с приданым или нормальным благосостоянием? Вот есть у тебя квартира, машина, нормальная работа. Начинаешь знакомиться – одни, пардон, нищенки. Ничего за душой нет, обещают только «любоффь и заботу». А я тебе что? Ненависть и пренебрежение? Тоже любовь и заботу. Но у меня есть машина и квартира, а у тебя – ничего, и зарплата в два-три раза меньше моей.

Или говорят – я рожу тебе детей! Мне? А себе не родишь? От прав на детей откажешься? А пока ты в декрете будешь – не мне ли работать за двоих и этот декрет обеспечивать? Могло бы помочь твое приданое, но у тебя его нет… Да и с чего ты вообще решила, что я каждое утро просыпаюсь с мыслью о детях? Это у тебя часики тикают и бзик на деторождении, а у меня времени полно.

И сколько я не общался, все предлагают только любоффь, заботу и детей. А ведь могли бы быть варианты:

- у меня хорошее приданое (разговоры о нем вызывают лютое бешенство);

- я хорошо зарабатываю и буду финансовой поддержкой мужу;

- у меня есть квартира (или накопления), будет, с чего начать отношения;

- я юрист, бухгалтер... помогу мужу в бизнесе.

Но нет. Этого не предлагают. А зачем мне в 21 веке кого-то содержать на своей жилплощади? Ты же не инвалид, не домашнее животное, правда? В общем, сложная ситуация. Что подскажете?».

Тот самый пост о девушках-нищенках. Фото: паблик "Подслушано в Красноярске".

Почему богачки не клюют

Подсказали, еще как. Пользователи вмиг разделились на два лагеря. Предсказуемо, большинство девушек откровенный выпад только возмутил.

- С мужчинами все по-другому. Пробуй с ними знакомства, - язвительно советует Катерина М. - Нормальный вариант: мужчина - это всегда поддержка, забота, помощь, сила , мудрость и т.д.

- Найди себе пожилую и богатую. У нее и приданое есть, и деторождением не грезит, - вторит ей Катерина К.

Есть ли счастье, когда финансы поют романсы, обсуждают в соцсетях. Фото: Мария ЛЕНЦ

- А ты сам кому-то нужен? – задается вопросом Алена Л. – Может, в тебе что-то не так, потому и богачки не клюют?

- Упакованной девушке такой подарок ни к чему, - резюмирует Наталья Ч. - Вот и весь секрет. Она сама все может, и поможет себе и обеспечит себя и порадует.

Зеркалочка корыстным невестам

Правда, без поддержки не обошлось. Житель Красноярска Василий З. назвал пост Ивана «зеркалочкой бабам».

- Обидно да, когда у мужика тоже есть требования? – интересуется он. - А вы подумайте, что мужик тоже хочет потомства с самкой, которая в этом мире что-то может, кроме того, что рожать. Как ни крути, любые продолжительные отношения, это партнерство. Поэтому мужик и хочет видеть рядом равноценного партнера. И знаю, есть женщины, которые его понимают. А те, кто пишет здесь злобные комменты, что ж вы сами не встречаетесь с мужиками, у которых есть дети или которые меньше вас зарабатывают?!

Деньги или чувства

Доходы доходами, а как насчет чувств?

- По любви надо жениться, бро, а не ради денег, - продолжают настаивать девушки. А упреки в меркантильности и корыстности парируют так:

- Бедная студентка, конечно, может мечтать о судьбе Золушки, но в итоге чаще всего влюбляется в простого Васю с соседней парты и выскакивает за него замуж. Корыстных и продуманных не так уж и много, на самом деле.

С милой рай и на мопеде (шутка). На фото - совершенно другие люди. Успешные и счастливые. Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, нашлись и те, кто вообще не поверил в искренность автора. Дескать, есть ли такой Ваня - большой вопрос. На его аватарке – кадр из фильма «Собачьего сердца», профессор Преображенский, на странице – записи, изобличающие женщин во всех грехах. И – ничего больше. В графе «О себе» значится: информационный проект.

- Знаем мы таких, - пишет кто-то из горожан. – Эти посты – просто вброс, чтобы собрать чужие мнения, посмотреть расклад позиций.

Лютая жабень или правдоруб?

Не беремся утверждать обратное. Но отрицать сложно: откровенное высказывание задело за живое многих. Вот еще несколько мнений:

- Я вышла замуж за мужчину 30 лет назад, очень молоденькой девушкой. И да, всего добились сами. А пришла с одной сумочкой. У нас любовь была, есть и будет, а тебе, видно, не везет (Наталья М.).

- Состоятельной девушке не нужен такой нытик, и жить на таких правах она не будет, так как она уже состоявшаяся личность и поверь: в декрете при таких условиях ей будет на что жить. Вопрос в том ты ей зачем? В бизнесе тебе помогать или, может, за твоей жилплощадью смотреть? Ты же не инвалид и не домашнее животное... (Кристина Ч.).

Нужна ли для счастья ровня (в плане финансов), как думаете? Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как же бомбит паразиток! Видят, что все меньше мужчин хотят спонсировать баб за «любовь, ласку» (Том В.).

- Автор - просто лютая жабень, от него все бегут, сто процентов. Вот и пусть сидит в квартире с машиной и без заботы, любви и детей! (Дмитрий А.).

- Сказочно богатый тут не сидел бы и не ныл. Богатые общаются в кругу состоятельных людей (Ольга В.)..

- От автора этого поста за километр несет нищебродством. Потому как состоявшийся и самодостаточный мужчина никогда благосостояние в приоритет не поставит. А это все выдумки альфонсов (Хороший Парень).

А мы все-таки за любовь! Деньги можно и потом заработать, вместе. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вы как думаете?

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