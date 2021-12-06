«Представляли себя, как в фильме «Выживший»: в Якутии экипаж ДПС спас рыбаков, застрявших на трассе в 45-градусный мороз. Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

В Намском районе Якутии дорожные полицейские спасли рыбаков, оказавшихся на дороге в 45-градусный мороз. Одна из спасенных написала благодарность полицейским.

В Якутии уже давно зима, столбик термометра опускается до немыслимых для жителей средней полосы, температур. Однако местные жители давно привыкли к такому. Начинается сезон зимней охоты и подледной рыбалки, куда 3 декабря и направились жители Намского района – Леша и Денис.

Как рассказывает одна из спасенных, до какого–то момента все шло хорошо. Парни наловили рыбы и 4 декабря с уловом поехали домой. Но на обратном пути, в 15 километрах от села Графский берег, машина ребят заглохла.

Девушка со своей сестрой и матерью отправились к парням с запчастями, ориентируясь на геопозицию, которую оставил Леша. После этого связь между ними и женщинами прервалась, у рыбаков от мороза разрядились телефоны. И как раз в этот момент женский отряд помощи так же застрял посреди леса. Дело в том, что начался сильный ветер, дорогу засыпало снегом, в котором и застрял автомобиль.

Однако в 18:00 часов к женщинам приехали Леша и Денис – их подбросили рыбаки. Найти девушек было нетрудно, ибо дорога одна. Молодые люди забрали запчасти и уехали обратно – к своей машине, предварительно наказав ждать их и никуда не уезжать, а куда тут уедешь-то, застряв в снегу.

Прошло 3 часа, на часах 21:00, а ребята не вернулись. Индикатор бензина стремительно опускался до 0, а на улице, тем временем, было -45 градусов. Отчаявшись ждать Лешу и Дениса, женщины начали звонить знакомым и даже в такси. Но безрезультатно. Тогда они позвонили в ЕДДС. Это сработало, буквально сразу на горизонте появился автомобиль ДПС, патрулировавший в эту смену:

- Я никогда ещё так не радовалась машине ДПС с мигалками. Быстро вытащили нас, затем мы поехали искать наших рыбаков, - говорит девушка.

Оказалось, что запчасти, конечно, помогли, но тут пришла другая напасть – сел аккумулятор. Парням пришлось идти пешком:

- Они шли пешком, уже представляя себя как в фильме «Выживший». Вот такие вот приключения, - заключает спасенная.

Полицейские вызволили всех из снежного плена, отогрели и отпустили по домам. А девушка написала в МВД Якутии благодарственное письмо.

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