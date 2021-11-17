Видео момента обрушения стеллажей с алкоголем на работника склада в Красноярске показали в МВД

При обрушении стеллажей с алкоголем в Красноярске пострадал рабочий. Фото: МЧС

В Красноярске на складе алкогольной продукции произошло обрушение стеллажей, в результате чего пострадал работник предприятия. Сам момент обрушения попал на камеру внутреннего наблюдения, затем запись изъяли в полиции для изучения обстоятельств произошедшего.

Судя по видео можно предположить, что длина стеллажей от стены до центрального прохода не менее пятидесяти метров. Пять этажей, высота каждого – в человеческий рост, возможно и больше. Сотрудник склада шел между гигантскими стеллажами неспешно, катил перед собой по проходу тележку с коробками на выход. В это время в самом конце от стены пошла волна, стеллаж начал сыпаться от дальнего края к ближнему.

Работники склада услышали шум и начали разбегаться подальше. Мужчина, которому оставалось до выхода в коридор всего несколько метров, прыгнул в проем под соседним стеллажом. Но он, видимо, не заметил, что и тот начал рушиться. Выскочить мужчина не успел и оказался под завалами, совсем немного не добежав до безопасной зоны.

Полиция проводит проверку случившегося. Видео: МЧС

Спасло ли это его, пока неизвестно. В полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что мужчину извлекли из-под завалов живым, передали в руки бригаде скорой помощи, которая, которая доставила его в больницу.

Все это произошло около 15:20 часов. Очевидцы немедленно позвонили в экстренную службу. На месте работали 28 спасателей, разгребали завалы коробок, битых бутылок и кусков металлических конструкций. Добавим, что их задача была только достать пострадавшего. Выполнив задачу, спасатели удалились. Наводить порядок на складе – это уже заботы его владельцев. Также владельцам придется держать ответ перед полицией, которая начала проверку. По предварительной версии причиной ЧП стало нарушение техники безопасности на производстве.

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