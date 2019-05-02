«Завалы полтора часа обследовали с собаками»: в Красноярске обрушилось недостроенное здание

Ночью 1 мая в Красноярске случилось ЧП: обрушилось 3-этажное здание.

- Все произошло в промзоне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – На второй линии за домом на Северном шоссе, 27.

Там в 23.15 рухнуло недостроенное (и неэксплуатируемое) здание. Свидетелем стал работающий неподалеку мужчина. Он тут же позвонил 112, и на место выдвинулись спасатели. Это были сотрудники сразу нескольких подразделений плюс кинологи с собаками. Всего 36 человек и 8 спецмашин.

Людей под завалами не обнаружено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Искали, нет ли под завалами людей. Ведь обрушение было серьезным, на площади 30 на 20 метров все засыпало обломками. Обследовали каждый сантиметр. И примерно через полтора часа стало понятно: обошлось.

- В 00.38 работа кинологов была завершена, людей под завалами не обнаружено, - рассказывают спасатели.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.