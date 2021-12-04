Плакал на остановке и звал на помощь: неравнодушный красноярец спас 12-летнего мальчика, потерявшегося в городе Фото: Мария ЛЕНЦ

Неравнодушный житель Красноярска помог 12-летнму мальчику, который потерялся в городе. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, мужчина оказался единственным, кто протянул ребенку руку помощи.

Вечером 1 декабря жительница Красноярска заявила в полицию о пропаже 12-летнего сына. Она должна была встретить сына после работы на остановке, но к назначенному времени мальчик не приехал, а телефона у него с собой не было. Полицейские составили на ребенка ориентировку и уже собирали поисковые группы.

Как рассказали в красноярской полиции, но в этот момент матери позвонил незанакомец, который рассказал, что увидел ее сына на остановке – он плакал и звал ее. Сейчас они находятся в кафе и ждут ее. В итоге полицейские приехали по адресу, который указал красноярец, забрали мальчика и передали матери.

Выяснилось, что ребенок перепутал автобусы и уехал в другую сторону. Он вышел на Краснодарской, и оказался в районе, где до этого ни разу не был. Вокруг все незнакомое, куда идти – непонятно, телефона с собой нет. Ребенок оказался совсем один зимой, посреди города-миллионника, в незнакомом месте. На улице уже темнело, мальчик начал просить помощи у прохожих, спрашивать телефон, чтобы позвонить маме, но люди только отмахивались и прибавляли шаг.

Тогда мальчик совсем отчаялся – сел на остановку и начала плакать. Тут и появился тот самый «ангел-хранитель». К ребенку подошел мужчина и спросил, что случилось. Получив ответ, он сам позвонил маме. После этого красноярец взял мальчика с собой и отвел в кафе и накормил ужином, так как тот совсем продрог, обессилил и проголодался. Сейчас с мальчиком все хорошо, он с мамой, а его жизни и здоровью ничто не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дядя Дима, я сдержала слово!»: полицейский-герой получил награду, а спасенная им девочка выполнила обещание

Эта драматическая история произошла в июле прошлого года. Семиклассница Яна Тамочева из поселка Чиндат (Тюхтетского района Красноярского края) пошла в лес за ягодами с сестрами и мамой. Все вернулись обратно. Кроме Яны. Нашли ее спустя семь дней - в шестнадцати километрах от деревни. (подробнее)

«Думал, лишь бы успеть»: в Красноярском крае мужчина спас при пожаре четверых детей

Все случилось 7 июля в доме № 29 микрорайона Строитель. Полыхнула квартира на втором этаже. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении. Деревянная постройка вспыхнула, как факел. (подробнее)