«Дядя Дима, я сдержала слово!»: полицейский-герой получил награду, а спасенная им девочка выполнила обещание

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-30T14:43:03+03:00

Яна Тамочева, которая год назад провела неделю в тайге, сейчас готовится к экзаменам

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- Когда я уходил, обернулся и крикнул жене: «Обязательно ее найду!». Будто знал, - майор полиции Дмитрий Панин, который отыскал и вывел из глухой тайги заблудившуюся 13-летнюю девочку, получил медаль «За спасение погибавших». Причем из рук министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Сама себе рассказывала анекдоты

Напомним, эта драматическая история произошла в июле прошлого года. Семиклассница Яна Тамочева из поселка Чиндат (Тюхтетского района Красноярского края) пошла в лес за ягодами с сестрами и мамой. Все вернулись обратно. Кроме Яны. Нашли ее спустя семь дней - в шестнадцати километрах от деревни.

Так велись поиски девочки.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уже потом она расскажет, как пробивалась сквозь чащу, пытаясь найти дорогу домой. Без еды, воды и спичек, совершенно одна. Чтобы не падать духом, сама себе рассказывала анекдоты, напевала мотивчики из рекламы.

К счастью, врачи констатировали: у девочки – только царапины да следы от укусов комаров и слепней. Ни истощения, ни обезвоживания. Еще простудилась - пневмония. Выросшая среди сибирской тайги, она ела ягоды, пила воду из родников. И старалась все время идти вперед, не теряя надежды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675623" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Панин, майор полиции.ГУ МВД по Красноярскому краю

На седьмой день поисков ее заметили полицейские, высадившие несколько десантов в район, где мог находиться ребенок. Один из них – 45-летний Дмитрий Панин – нашел Яну. Он не простой полицейский - начальник отделения оперативного планирования и взаимодействия при проведении специальных мероприятий ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На днях майор полиции Дмитрий Панин принял награду из рук министра МВД России. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Гиблое место

- Как она спаслась? – разводит руками Дмитрий. – Место труднодоступное, гиблое. Даже местные ходить там побаиваются. Болота, медведи, мошка… Нас забросили туда на вертолете.

Как раз в тот квадрат, который еще не обследовали волонтеры и полиция. Мы переплавились через болото, двигались вдоль него. Я шел и молился: «Только бы она осталась жива!» (Незадолго перед этим в Тюхтетском же районе пропал мальчик, потом его нашли мертвым). А передо мной стояли глаза дочери, она ровесница девочки.

Мы кричали: «Яна, отзовись!». И вдруг я услышал какой-то звук. Пошли на него, он становился все громче. Чей-то голос. Побежали туда. На поляне перед нами сидела девочка. Увидела нас – заулыбалась, вскочила… Нашелся ребенок! Какая это была радость, всем хотелось ее обнять, прижать к себе!

Через спутниковый телефон связались со штабом, расчистили вертолетную площадку. Торопились, узнали, что девочку кусали клещи.

Из лесной глуши Яну вывозили на вертолете - сразу в Красноярск. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Эта награда стала для меня очень важной. И все-таки, это не только моя, а наша общая заслуга. В поисках Яны участвовали сотни людей: полицейские, волонтеры, местные жители. Часами прочесывали лес. Конечно, все они заслуживают восхищения.

Что бы хотел передать Яне? Очень бы хотелось, чтобы ей больше не выпадали такие испытания, чтобы жизнь сложилась. Институт, семья, дети… Им непросто там приходится, в деревне. Она тогда перед первым сентября в лес пошла не зря. Помогала маме, собирала ягоду, чтобы продать ее, а потом купить что-то к 1 сентября.

Когда Яна лежала в больнице Красноярска, Дмитрий вместе с товарищем, тоже участником поисков, приехали ее навестить.Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда мы с ней говорили, я ей сказал: «У тебя очень сильный ангел-хранитель! Выжила там, где не всякий взрослый бы смог». А она мне пообещала: обязательно покрестится, примет православие. Интересно, сдержала ли слово?

Крестик всегда со мной

Между Красноярском и Чиндатом почти 300 километров, мобильной связи в поселке не было никогда. Телефоны проводные, как при СССР. Но нам удалось дозвониться в сельсовет, а там добежали до Яны.

- Дядя Дима, спасибо вам, даже не знаю, что добавить, - смутилась девочка. – Поздравляю с медалью! Покрестилась ли я? Да, еще летом, ко мне каждый день приходила женщина-волонтер Вера Александровна, стала моей крестной мамой.

Она держит связь с моими сестрами. Нас же пятеро: я – три старших и одна младшая. Сама в соцсетях не зависаю.

Девочка, скитавшаяся по тайге неделю, рассказывает, как ей удалось уцелеть.Фото: Мария ЛЕНЦ

Крестик не ношу, обычно такие вещи теряю. Но он у меня всегда рядом. Еще образок подарила, книжку с молитвами. Я молюсь, но о чем, не скажу. О таком никому нельзя говорить.

Как я? Окончила четверть, правда, тройки еще попадаются. Я уже в девятом, после школы пойду в ачинское педучилище, хочу стать учительницей младших классов. Люблю возиться с малышами. Готовлюсь к экзаменам, буду сдавать географию и обществознание. Сейчас каникулы, я дома, помогаю маме делать ремонт.

О том, что произошло, я только сестрам рассказываю, другим никому не доверяю. А еще мне снилось – раза два. Тайга, звезды, ягода эта… В лес я с тех пор не хожу, не хочу. Все больше по дому.

Чего хочу для себя? Эх, сдать бы экзамены!

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К Яне Тамочевой, ставшей настоящей героиней, в красноярскую больницу приехала мама. Ведь девочку прямиком из тайги, из Тюхтетского района, доставили в краевой центр на вертолете. А маме пришлось ехать вдогонку, за 400 километров, чтобы наконец, увидеть своими глазами и поверить: нашлась. Жива. Здесь, рядом. (Подробнее).

Найденная в тайге Тюхтетского района 13-летняя девочка спала на лежанках из пихты и питалась ягодами

- Там тайга до горизонта, сколько взгляда хватает. От села Чиндат, где она живет, километров 16, наверное. Сама бы она не выбралась, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по краю Евгений Долгов. (Подробнее).