Шесть лет без вести пропавшая: матери вернули дочь, которую отец увез из Красноярска в Афганистан

Матери вернули дочь, которую отец увез из Красноярска в Афганистан 6 лет назад. Фото Ирины Мирошниковой, на фото она - справа

Красноярская мама шесть лет искала свою пропавшую дочь. Каждое утро просыпалась с мыслью, что новый день принесет ей долгожданную новость. Каково это быть в разлуке с ребенком – не пожелать никому. А сегодня, когда поиски, наконец, завершились и женщина обнимает свою девочку, прошлое хочется забыть, как страшный сон.

В 2015 году отец вывез 4-летнюю дочь из Красноярска в Афганистан. Как ему это удалось, пока неизвестно. Гадать не будем, но вряд ли мама давала ему на это согласие. У мужчины там была другая жена, дочку он отдал ей на воспитание. Оказаться в чужой стране среди совершенно незнакомых и непонятных людей было для ребенка стрессом. Поэтому она привязалась к мачехе, постепенно стала забывать родной язык.

Потом стало известно, что мужчина погиб в результате боевых действий. То ли сам был боевиком, то ли попал под обстрел. И с того момента следы девочки затерялись. А в это время здесь, в Красноярске, мама била во все колокола. Проблема осложнялась непростой международной ситуацией между странами.

Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказывает:

- Работа велась Следственным комитетом России по Красноярскому краю, представительством МИД в крае. Подключилось посольство России в Афганистане и генеральное консульство России в городе Мазари-Шарифе. Две последние организации в свою очередь осуществляли взаимодействие с МИД Афганистана. И когда девочка уже была на территории Республики Таджикистан, мы совместно с представительством МИД России в Республике Таджикистан стали готовить возвращение ребенка на родину, к маме.

Дату 20 ноября 2021 года мама запомнит навсегда: когда в аэропорту Красноярска приземлился самолет, она смогла, наконец, увидеть свою девочку. Дочери уже 10 лет, она сильно изменилась, но не узнать ее было нельзя – у нее мамины черты лица.

- «Конечно, девочке предстоит учить язык, привыкать к нормальной мирной спокойной жизни, к другому жизненному укладу. В этом семье будут помогать специалисты, психологи, учителя. Главное, что ребенок с мамой, в безопасности. Все остальное уже можно преодолеть, - сказала Ирина Мирошникова.

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