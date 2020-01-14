«Ему сказали, что меня нет в живых»: мать 30 лет искала своего сына Брюса Ли

Она – большеглазая русская хохотушка с рыжими веснушками, он – высокий парень с Кавказа с интересным акцентом. Когда они встретились в 1987 году, Ольге Дербеденевой показалось, что она нашла в Алледине Керимове свою половинку. Подсказать «Оленька, будь осторожна», видимо, было некому – она воспитывалась в интернате (при живой матери). А через три года любимый мужчина украл у нее самое дорогое – ребенка. Увез на свою родину. Тридцать лет мать мечтала встретиться со своим сыном. И нашла его совершенно случайно.

Назвал сына Брюсом Ли

19-летняя Ольга в 1987 году жила в Енисейске, у нее было свое жилье, куда и перебрался Алледин (к слову, он отбывал там срок за наркотики, но девушку это не смутило). Жениться не стали, вопрос об этом как-то не стоял. Зарабатывали хорошо: Алледин где-то доставал водку, а Ольга ее продавала на дому. Начали строить дом, купили машину.

Вскоре родился сын. Гордый отец решил назвать его необычным именем – Брюс Ли. Ольга удивилась, но спорить не стала: пусть будет Брюс Ли, звучит круто. Но постепенно любовь Алледина стала сходить на нет. Возможно, сыграла разница менталитетов: Ольга не желала во всем беспрекословно подчиняться мужу. А ему захотелось свободы, начал уезжать на недели и месяцы.

В 1990-м году, когда Брюсу Ли исполнился годик, отец приехал из очередной «командировки» и сказал: «Я хочу взять сына с собой в Красноярск, на барахолку. Прикуплю ему вещей». Ольга со спокойным сердцем позволила. И только на следующий день узнала, что Алледин тайком забрал и метрики ребенка. С тех пор мать сына больше никогда не видела.

Она обращалась в милицию, писала в Азербайджан, неоднократно ездила к сестрам Алледина (одна их них живет в Шушенском, другая – в Абакане). Умоляла сообщить, где сын, хотела его увидеть. Но натыкалась на глухую стену. Ей отвечали: живет хорошо, женился, есть дети. Но дать его телефон или адрес – нет, не давали.

Единственную фотографию матери Бахтияр, он же Брюс Ли, хранит в своей спальне на зеркале. Фото: 1 канал

«Мама погибла, попала под поезд»

- Я смотрела передачу «Мужское / Женское» по телевизору. Там показывали, как сын нашел отца спустя много лет, в Азербайджане. И помогли им волонтеры. Я нашла в «Одноклассниках» волонтера Нелли Каяеву, добавилась в друзья и рассказала ей свою историю, - рассказывает Ольга в эфире передачи.

Волонтеры сделали, казалось бы, невозможное: они сумели найти молодого мужчину, которому родственники изменили имя – теперь он Бахтияр. Бахтияр Аллединов.

Сколько себя помнит, он жил с бабушкой. Когда отец привез его в Азербайджан, то отдал на воспитание своей пожилой матери, а сам надолго сел в тюрьму. Бабушка никогда плохого слова о матери внуку не говорила. Однако всю жизнь боялась, что он может уехать в Россию, когда вырастет. Поэтому просто сказала, что Ольга погибла, попала под поезд. Фотографии, где он кроха на руках у мамы, бабушка порвала все, кроме одной – и ту спрятала у соседки, чтобы мальчик не увидел. 9 лет назад она умерла.

Когда волонтеры нашли Бахтияра несколько недель назад, он поначалу не поверил, что Ольга жива. И вот в телестудии программы "Мужское / Женское" они встретились. Бахтияр узнал, что у него есть младшие брат и сестренка. Во время встречи с матерью он смотрел на нее с обожанием, познакомил со своей женой.

- Я хочу, чтобы мама поехала со мной, там за семейным столом ее ждет почетное место.