«Все это время приходил во сне: мать нашла потерявшегося после ссоры сына спустя 33 года

Кажется, такое бывает только в кино, но… Жизнь иногда подкидывает по-настоящему фантастические сюжеты. И вот один из них: жительница Омской области спустя 33 года разлуки нашла пропавшего после размолвки сына. Эту историю рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Обыкновенное чудо! – делится руководитель волонтеров Оксана Василишина. – Мама и сын соединились через десятки лет. Она из Омской области, он из Красноярского края. Не могли найти друг друга годами. А поисковики помогли за сутки.

Впрочем, по порядку. 56-летний Рашит Нурмухаметов ни виделся с близкими еще с 1987-го.

- Это почти 34 года, - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск жена мужчины Алла. - Семья у них была большая: семеро детей, сейчас в живых осталось четверо: две сестры и два брата. Но мама дождалась, ей почти 80 лет.

Минчамал Альмуковна дождалась старшего сына через столько лет. На фото она вместе со старшей дочерью. Фото: архив семьи.

Муж был самый старший. Что-то у них с мамой произошло, он так и не рассказал что, обиделся на всех, ушел в армию и не вернулся. Остался в нашей дивизии под Канском. Он кадровый военный, вся жизнь – служба. Сначала армия, потом ГУФСИН. Работяга, на пенсию уже ушел старшим прапорщиком. Выслуга 36 лет.

Знаете, мы с ним живем больше 30 лет. За это время я ни разу не видела, чтобы он расхохотался или заплакал. Лишнего слова никогда не скажет. Строгий, закрытый, человек-кремень. Конечно, я видела, что переживал. Говорила: «Сделай первый шаг». Но он никогда…

Все решила одна буква

А вчера в их доме раздался телефонный звонок: «Рашит Букетханович? Вас ищут родные!». После этого перевернулось все. Оказалось, его пытались найти уже много лет.

- 5 марта исполнилось бы 34 года с тех пор, как мы потеряли связь с братом, - рассказала «КП» - Красноярск Клара, младшая сестра мужчины. – Сначала искали его через военное ведомство. Но нам сказали: часть расформирована. Когда появилась передача «Жди меня», я отправляла туда письма четыре с фото и уведомлением. Но ничего. Только потом выяснилось: сделала ошибку в его имени – он не Рашид, как я писала, а РашиТ. Поэтому, возможно, брата тогда найти не удалось.

Рашит ушел в армию и не вернулся. Фото: архив семьи.

Все эти годы мама говорила: «Я чувствую, он где-то есть, живой». Рассказывала, что Рашит во сне ей снится. И тут на днях я разговариваю со своей подругой из Сургута, Юлей. Поделилась своей бедой: не могу найти брата, почти 34 года. Мама переживает, все мы.

Юля взяла все данные Рашита. Суток не прошло – она отправляет мне номера телефонов. Оказывается, нашла контакты волонтеров группы «Поиск пропавших детей – Красноярск», те начали розыск, и через несколько часов у нас был телефон брата! Вы знаете, мы впервые уснули спокойно. Я даже, когда звезды падали, загадывала желание: чтобы брат нашелся.

Нашли за сутки

- И получилось, - говорит Оксана Василишина. – В программе «Жди меня» родным дали старый адрес Рашита. Волонтеры Канска немедленно по нему выехали, а параллельно мы распространяли фото. И вот результат: тут же отозвались люди, которые знают Рашита!

Почему связь оборвалась, в семье вспоминают разное. Одни рассказывали, виноват сын, другие – что мать. Но какое это теперь имеет значение, прошло столько лет.

- Нас же четверо только осталось, - вздыхает сестра Клара. - Теперь с братом по 10-15 на дню разговариваем. Мама вчера его услышала, побелела, заплакала. Сегодня они поговорили, она улыбается: «Я и верю, и не верю, что нашелся!» Я еще пошутила: «Может, тебя ущипнуть?».

Младшая сестра Клара рассказывает: на падающие звезды загадывала, лишь бы брат вернулся. Фото: архив семьи.

С мамой одно лицо

- Все эти годы у него же ни одной маминой карточки не было, - признается жена Алла. – А тут нам их прислали. И оказалось, он так похож на маму, одно лицо! Такой миловидный, только располнел немного, облысел, все мы не молодеем.

Материнское сердце не обмануло: ее Рашит жив. Фото: архив семьи.

Как поговорил с мамой, его не узнать: второй день летает, рот не закрывается. Ожил человек! Так уже получилось, совместных детей у нас нет. Поздно встретились, я на 9 лет старше. Ну, как Бог дал. Зато у него теперь племянников только от родных – 9 человек. Чудо! В мае обязательно поедем к семье Рашита. Теперь он больше не потеряется...

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