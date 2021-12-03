Красноярский суд утвердил приговор матери, которая отдавала детей педофилам

Красноярский суд подтвердил вину матери, которая за тысячу рублей сдавала детей в аренду педофилам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд поставил точку в жуткой истории, которая произошла в Ужуре три года назад. Все виновные отправились в колонию на длительный срок, у них будет время осмыслить ситуацию. Или покаяться – это уж кому как совесть велит.

В 2018 году нигде не работающая мать двоих детей искала, где найти денег – нет, не для того, чтобы их прокормить. Она была глубоко пьющей и деньги ей нужны были на очередную выпивку. Тут ей и подвернулся 64-летний сосед, который предложил ей 1000 рублей за то, что она приведет к нему старшего сына. Мальчику на тот момент было всего 5 лет. Второму – 3 года.

- Судом установлено, что жительница Ужура с 2018 года многократно за денежное вознаграждение отводила ребенка к пожилому соседу, который в свою очередь предлагал этого ребенка другим лицам, в том числе и родственнику детей, - сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск представитель краевого суда.

Все выяснилось не сразу, случайно. В 2019 году мать лишили родительских прав, детей передали отцу. Но отец умер, они остались одни. И соседи забили тревогу – обратились в полицию, в органы опеки. Тогда-то дети и признались, что с ними происходило.

Уголовное дело было заведено на трех человек – мать, 64-летнего соседа и 58-летнего родственника детей. Статьи: «Насильственные действия сексуального характера, мужеложство, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». 3 августа этого года Ужурский районный суд вынес наказание всем виновным. Однако были поданы апелляции с обеих сторон. Обвинение настаивало, чтобы ужесточить наказание. Защита же потребовала его смягчить. Краевой суд в целом поддержал первый приговор, лишь на несколько месяцев снизив срок для матери.

Таким образом, сосед отправился в колонию строгого режима, где он проведет 23 года. 16 лет 9 месяцев получила женщина. И 12 лет 6 месяцев – третий участник преступления. Приговор вступил в законную силу.

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Районный центр Ужур Красноярского края – крупный населенный пункт, социально благополучный, у людей есть работа, социальная сфера – магазины, школы администрация, почта – все. Но, наверное, подобные истории могут происходить где угодно. Страшно, что их можно предотвратить раньше – будь больше внимания ответственных служб (подробнее).