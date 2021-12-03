На севере Красноярского края водолазы выехали на поиски пропавших волонтеров. Фото: МЧС

На севере Красноярского края продолжаются поиски пропавших людей – четырех охотников и двух волонтеров. Напомним, что ЧП произошло неподалеку от Игарки. 27 ноября компания из четырех человек выехала на охоту (по другой информации – на рыбалку) в избушку, которая находится в 40 километрах от города. Должны были вернуться 28 ноября, но этого не произошло. На другой день на их поиски выдвинулись семь человек на снегоходах. И двое из них, как рассказывают товарищи, выехали на неокрепший лет и провалились в воду. Спасти их не удалось.

1 декабря спасатели вместе с сотрудниками следкома обнаружили на дне Енисея оба снегохода. Предположительно тела двух мужчин унесло течением. В тот же день на север из Красноярска вылетел вертолет с водолазами и специальным оборудованием. Поисковые работы были назначены на сегодня, 3 декабря. Сейчас там наступила полярная ночь, но это не помешает поискам.

- 9 снегоходов, 11 человек, в том числе полиция, администрация, волонтёры, сотрудники пожарно-спасательной части на личных снегоходах, а также краевые спасатели и спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке выдвинулись на поиски пропавших и проведения водолазных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Вместе со спасателями выехали полиция, местные власти, добровольцы. Фото: МЧС

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