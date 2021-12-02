В Красноярске водитель сбил 16-летнего кадета на Малиновского и сбежал, подросток в тяжелом состоянии

Место, где нашли подростка Фото: СК

В Красноярске автомобилист сбил 16-летнего учащегося «Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя» - профильного кадетского класса СК России, и сбежал с места ДТП. Как сообщает пресс-служба МВД, подросток получил серьезные повреждения, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

«Комсомольской правде» рассказали в Следственном комитете, что ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Малиновского. Парень возвращался домой с занятий, когда был сбит легковым автомобилем. Водитель сбежал с места аварии, не оказав подростку никакой помощи.

Парня без сознания лежащем на обочине нашла его мама, она же сообщила об этом в полицию. Её сын получил серьезные травмы, его госпитализировали в «Краевую клиническую больницу», где ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что водителя автомобиля, сбившего парня и бросившего его посреди улицы одного, уже нашли. Сотрудники полиции определили при помощи системы «Безопасный город», что травмы подросток получил в следствии ДТП и смогли отыскать подозреваемого. Сейчас его допрашивают, также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Заведено уголовное дело по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сейчас расследованием занимаются полицейские, но Следственный комитет инициировал вопрос о передаче дела для дальнейшего разбирательства их структуре.

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