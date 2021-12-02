В Октябрьском районе Красноярска нашли тела задушенной 5-летней девочки и её матери, упавшей с 10 этажа

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В Красноярске на Борисова нашли тело убитой 5-летней девочки, а возле подъезда обнаружили погибшую маму малышки, упавшую с высоты. Как сообщает Следственный Комитет, заведено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В прокуратуре заявляют, что на данный момент предварительно установлены причины смерти двух погибших: 5-летняя девочка погибла после удушения, а её мама скончалась вследствии падения с 10 этажа.

Пока неизвестно, что же именно произошло 1 декабря в той самой квартире с мамой и 5-летней девочкой. Следователи отрабатывают несколько возможных версий преступления. Сейчас допрашиваются родственники и знакомые семьи.

- По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщила «Комсомольской правде» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Прокуратура Красноярского края поставила расследование уголовного дела на контроль. Также будет проведена проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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