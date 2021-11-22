Погиб на глазах у друга: в Красноярском крае 8-летний мальчик провалился под лёд Енисея

Фото: СК

В Минусинске 8-летний мальчишка провалился под лёд протоки Енисея и утонул на глазах у своего друга, который сообщил об этом взрослым. Как сообщили в Следственном комитете, спасатели вытащили ребенка уже без признаков жизни. Спасти малыша не удалось.

Трагедия случилась около 14 часов 22 ноября. Два 8-летних мальчика пришли на берег протоки Енисея после школы. Один из них вышел на замерзшую воду, прошел несколько метров и рухнул в реку – некрепкий лёд не выдержал веса ребенка и треснул. Мальчишка ушел под воду с головой на глазах у своего одноклассника.

Ребенок, на чьих глазах произошло ЧП, бросился в школу и сразу же сообщил о происшествии взрослым. Спасатели моментально примчались на берег, но было уже поздно. Тело ребенка вытащили из воды без признаков жизни. Спасти мальчишку не успели.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское-исследование с целью установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «Комсомольской правде» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Канске 8-летний школьник утонул после лекции об опасности весеннего льда

В Канске продолжаются поиски 8-летнего мальчика, который 12 апреля провалился под лед на реке Кан. В тот день Кирилл вместе с одноклассником гулял после уроков возле реки. Оба живут в частном секторе неподалеку. Возможно, у ребят зашел разговор о крепости льда. Тем более что только сегодня они обсуждали это на одном из уроков. (Подробнее)

«Если бы он утонул, я нырнул бы за ним»: в Якутии прохожий бросился спасать провалившихся под лед детей

Мальчуган лет шести – семи сидит на старой трубе в шапке и курточке. Пытается натянуть мокрые носки на голые ноги. Вокруг лежит снег, рядом озеро, еще затянутое мокрым льдом. И в нескольких метрах от берега – открытая вода. Артемку и его подружку Алину только что вытащили из этого самого озера. Девчушка убежала, а мальчик напуган – он еще до конца не прочувствовал, какими последствиями могла бы обернуться для них прогулка по озеру. Если бы не бдительные прохожие, быть беде. (Подробнее)