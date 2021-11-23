Красноярск и край могут стать точками роста и развития страны

Гости на Красноярской ГЭС. Фото: Михаил Южаков

Обновленная станция

Депутаты Госдумы, члены комитетов по энергетике, по промышленности и торговле побывали в Красноярском крае на стратегически важных объектах – горно-химическом комбинате в Железногорске и на Красноярской ГЭС компании En+ Group в Дивногорске.

Во время визита на КрасГЭС Павел Завальный, депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике, отметил, что гидростанция, на которой он побывал впервые, производит хорошее впечатление, чувствуется высокий уровень производства, уровень надежности работы оборудования.

– За все время с запуска станции в эксплуатацию, с 1972 года, здесь практически прошло полное обновление, модернизация оборудования, – подчеркнул депутат. – Это очень важно, потому что такие объекты должны иметь 100% уровень надежности и безопасности.

Гостям ГЭС рассказали об устройстве и модернизации станции. Фото: Михаил Южаков

Реконструкция на станции проходит в рамках программы модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия», которую запустил основатель компании Олег Дерипаска. Программа работает с 2007 года и предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на крупнейших ГЭС компании, расположенных в Сибири: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. На Красноярскую ГЭС в октябре 2021 года привезли два новых рабочих колеса, модернизированные гидроагрегаты с новыми рабочими колесами введут в эксплуатацию уже в 2022 году. В рамках программы модернизации на гидростанции заменят все рабочие колеса на 12 гидроагрегатах.

Газификация поможет развитию

В ходе визита на Красноярскую ГЭС депутаты подняли вопросы экологии и перспективы газификации региона. Компания En+ Group для улучшения экологии Красноярска проработала несколько вариантов для проекта газификации поселка Солонцы. Поселок выбран не случайно: территория отапливается исключительно углем, социально значимые объекты получают тепло от поселковой котельной, жилые дома – от индивидуальных котлов. En+ Group предлагает перевести часть поселка на сжиженный природный газ, который пока в Красноярске и его окрестностях для отопления не используется. Для этого потребуется строительство новой блочно-модульной котельной и газового хозяйства (хранилища, регазификатора, сетей).

Вес рабочего колеса 244 тонны. Фото: Михаил Южаков

По мнению депутата Госдумы, члена комитета по энергетике Бориса Гладких, Красноярский край должен перестать быть «белым пятном» на карте России в части развития газификации.

– Министр обороны Сергей Шойгу недавно высказал предположение о необходимости развития Сибири, строительства новых городов. Если такой план будет реализован, то будущее должно быть за гидроэнергетикой и развитием газификации, - подчеркнул Борис Гладких. – Сейчас весь мир, в том числе и Россия стремятся к снижению углеродного следа, переходу на «зеленые» виды энергетики. Будущее энергетики здесь, в Сибири, если такие города будут развиваться.

Александр Дроздов и Павел Завальный. Фото: Михаил Южаков

Строительство городов повлечет за собой приток кадров, развитие экономики, улучшение уровня жизни. А Сибирь обладает и уникальными природными запасами, и человеческими ресурсами, уверен депутат Госдумы Александр Дроздов:

– Сочетание технологических, природно-климатических, сырьевых возможностей нашего региона, его близость к Китаю – все это создает условия, чтобы в Сибири развивалась экономика. И центр экономики переместился сюда, в Сибирь. Но для этого нужно много сделать – реализовать проект «Транссиб 2.0», газифицировать сибирские города, строить новые. Тезис «Прирастать Сибирью» имеет сегодня особое значение. Либо мы используем близость к Китаю в интересах развития страны, либо уступим этот козырь и вольемся в его 1,5-миллиардное население. Я как сибиряк, считаю, что новые города в Сибири помогут сохранить национальную самоидентичность. Главное, чтобы хватило сил эту идею воплотить.