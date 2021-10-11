На Красноярскую ГЭС доставили еще два новых рабочих колеса

На Красноярскую ГЭС компании En+ Group доставили два новых рабочих колеса. Фото предоставлено компанией

На Красноярскую ГЭС компании En+ Group доставили два новых рабочих колеса. Оборудование отличается повышенными энергетическими и кавитационными показателями, соответствующими современным стандартам эффективности. Обновление колес на станции проходит по программе модернизации сибирских ГЭС «Новая энергия», вектор развития которой заложил основатель компании, промышленник Олег Дерипаска.

Напомним, замена рабочих колес на станции началась в 2017 году. Тогда на ГЭС также приехали два колеса, их ввели в эксплуатацию на гидроагрегатах №5 и №9 в 2018 году.

– Замена рабочих колес на всех 12-ти гидроагрегатах Красноярской ГЭС – важный этап комплексной программы модернизации сибирских ГЭС «Новая энергия». Новое оборудование повысит надежность работы станции, позволит эффективнее использовать гидроэнергетические ресурсы Енисея и производить больше чистой энергии. Общий объем инвестиций в проект по замене рабочих колес составит порядка 4,5 млрд рублей, – отметил главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко.

Масса каждого рабочего колеса 235 тонн, диаметр – 8,5 м. Оборудование доставили на Красноярскую ГЭС водным путем – грузовым судном «Зеленга» через Беломоро-Балтийский канал, Белое, Баренцево, Карское моря. Затем по Енисею груз дошел до причала возле ГЭС. Путь составил более 6 тысяч километров.

Масса каждого рабочего колеса 235 тонн, диаметр – 8,5 м. Фото предоставлено компанией

– Рабочие колеса выполнены по новейшим технологиям с высоким коэффициентом полезного действия. Теперь на ГЭС на единицу выработки будет тратиться меньше энергоносителя, то есть меньше воды. Эффективность станции возрастет – можно будет выработать больше электроэнергии, затрачивая то же количество воды, – подчеркнул заместитель главного инженера Красноярской ГЭС Александр Шистко.

Планируется, что модернизированные гидроагрегаты с новыми рабочими колесами введут в эксплуатацию уже в 2022 году. Первым в июне 2022 года в строй встанет гидроагрегат №10, вторым в декабре 2022 года - №6.

Гидротурбины с новыми рабочими колесами, энергетические характеристики которых были подтверждены в ходе модельных испытаний, превосходят по своим показателям установленные на ГЭС турбины за счет применения в конструкции рабочего колеса инновационной лопастной системы, позволяющей обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных турбин.