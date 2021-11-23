Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр»: покупатели приходят к нам за свежими продуктами, атмосферой и настроением

Анжела Рябова и ведущий Радио «Комсомольская правда» - Красноярск» на 107,1 FM Ренат Каримуллин обсуждают в эфире и пресс-центре «КП» последние новости гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон».

Тема ноябрьской планерки – новогоднее настроение и то, как готовятся к празднику гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Про новые акции и конкурсы для покупателей рассказывает Анжела Рябова.

- Анжела, приветствуем, начнем с главной новости сети. В ТЦ «Взлетка – Плаза» открылся обновленный флагманский гастроном «Красный Яр». Много слышал отзывов, сам, правда, еще не был, но обязательно буду. Расскажите, чем можно удивить россиянина в гастрономе в 2021 году?

- Ренат, ждем вас. Мы предложили красноярцам прикольную концепцию «трех миров» и первыми в Сибири ее сделали. Приглашаем всех посмотреть, что получилось.

Первый мир – это свежие и очень свежие продукты: овощи, фрукты, зелень, фермерские продукты, охлажденное мясо, рыба разных сортов - охлажденная, копченая и соленая, только сугудай представлен в четырех вариантах. Это, конечно, и наше собственное производство: готовая еда, премиум-десерты, шикарная пекарня с ее знаменитыми хлебами на заквасках.

Второй мир – это «мир привычного магазина», в нашем случае и он непривычный, так как существенно обновленный: мы добавили 3000 товаров.

Третий мир - «мир фудхолла». Это несколько заведений с разной кухней, от блюд из тандыра до стейков. Здесь есть и завтраки в течение дня, и суповая «Дядюшка Тыква», и знакомые красноярцам заведения наших партнеров - Lazy Dog и «Нетипичная пельменная». Можно присесть, перекусить. Можно взять с собой. Формат «to go» - «еда навынос» - важный и нужный: 15 минут, и ты сыт. Как мы говорим, ресторанная еда по нересторанным ценам.

- Анжела, что касается новых антиковидных ограничений, вступивших в силу с понедельника, 15 ноября, как вы организовываете работу?

- Мы выполняем все требования указа губернатора. В наших гастрономах «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон» действует строгий масочный режим. Мы стараемся ускорить цикл покупок, это важно для безопасности. И еще очень важна вакцинация коллектива, наших сервисных служб, и не только сотрудников магазинов, но и офиса.

- Будет ли транслироваться новый формат на другие магазины?

- Это наш пилот, он органический. И, как живой организм, меняется каждый день. Мы видим некоторые шероховатости, кстати, просим прощения за них у наших покупателей: магазин только открылся, идет настройка всех процессов. Мы очень внимательно следим за форматами, особенно за фреш-концепцией, за «едой с собой», и, конечно, какие-то элементы «трех миров» будем реализовать в других магазинах.

- Анжела, расскажите о специальной акции в честь открытия обновленного гастронома на Взлетке.

- С радостью. Первое и самое важное: акция проходит только среди покупателей гастронома «Красный Яр» на Весны, 1. Условия такие: до 10 декабря нужно купить любые товары на сумму от 500 рублей и скинуть чек (тоже до 10 декабря), указав ваши контакты, в ящик на входе в гастроном. 11 декабря с 12:00 до 13:00 вы должны быть на связи: в это время ведущий вытянет из ящика 5 чеков участников акции и будет им звонить. Пятеро счастливчиков 18 декабря смогут унести из гастронома столько продуктов, сколько наберут в корзину за 60 секунд, абсолютно бесплатно. А тот, кто унесёт продуктов на бОльшую сумму, получит еще и главный приз - iPHONE 13 PRO.

- Новый год уже скоро, как идет подготовка к празднику в ваших торговых сетях?

- К Новому году мы готовились с лета. Мы привезли прекрасные коллекции, продумали все, даже цветовую гамму. Символы праздника – снеговики в «Красном Яре», гномы – в «Батонах». Снеговиков и гномов уже можно увидеть и в торговых залах, где они «помогают» делать новогодние покупки, и на грузовиках, которые доставляют товары в наши магазины.

- Новый год – это традиционный набор – икра, мандарины, шампанское… Как все будет происходить в этом году? Как обычно или предпочтения меняются?

- Основной посыл от нашей компании покупателям – «не готовь, а готовься!». Мы готовы принять заказы на блюда для новогоднего стола. В нашей кулинарии можно заказывать готовые блюда - и закуски, и салаты, и горячее. Над новогодним ассортиментом трудятся и кондитеры. Будут новые торты и новые пирожные. Всем коллективом выбираем дизайн, регулярно дегустируем.

Что касается предпочтений, мы понимаем потребности наших покупателей и исходим из них, а еще стараемся предложить и что-то необычное. Особое внимание – новогодней корзине фруктов: у нас уже появились мандарины из Марокко, ЮАР, Перу. Мы считаем, что уже только один фруктовый стол может создать праздничное настроение. Купишь мандарины, и в доме появляется атмосфера Нового года.

- Я видел у себя в приложении про мандарины сообщения. Кстати, а много ли покупателей им полноценно пользуется?

- Да, Ренат. Нашей программой «Премия» пользуются уже более 90% покупателей, в «Батоне» – 92%. Это очень высокие показатели. Из этого числа более 40% используют не пластик, а именно мобильное приложение. Это очень удобный канал коммуникаций, ты видишь акции, свою корзину, выбираешь «любимые товары» и получаешь интересные персональные предложения.

- Анжела, уточним про «любимый товар»: как это работает?

- Любимый товар – это товар, который является частью вашей корзины, который вы часто покупаете. Его нужно выбрать из списка в мобильном приложении или на сайте Премии в своем личном кабинете (в зависимости от вашего статуса в программе лояльности – это может быть от одного до трех товаров), и сеть будет до конца месяца начислять вам бонусы за то, что вы его покупаете. Конечно, система анализирует ваши предпочтения и, к примеру, видя, что вы любите фрукты и покупаете помело, она может предложить вам скидки или бонусы и на другую экзотику, на фейхоа, к примеру.

- А что из экзотичного у вас еще у вас в ходу?

- Есть такой классный фрукт, называется «свити». По вкусу он напоминает грейпфрут с примесью помело и нотами лайма, но без горечи. Кстати, 18 ноября начала действовать акционная цена на свити, обязательно попробуйте. Этот фрукт к нам поставляется напрямую из Израиля. В нем огромное количество витамина С, это хорошая осенняя профилактика, альтернатива витаминам из аптеки. Еще у нас сейчас вкусная клубника. Свежая, ароматная. Клубника российская, из Ставропольского края. Поэтому в наших магазинах этой зимой – настоящее лето.

- Различается ли новогодний ассортимент в гастрономах и дискаунтерах?

- Мы стараемся, чтобы везде был хороший ассортимент. Сейчас в «Батонах», например, много хурмы всевозможных видов, гранаты по уникальной цене 99 рублей, и они очень вкусные.

- Анжела, расскажите о непродовольственных новогодних товарах, идеях подарков.

- Мы уже представляем наши коллекции в социальных сетях и каталогах. Это замечательный декор для дома, продуманный до мелочей. Мы проводим в компании общие мозговые штурмы с категорийными менеджерами и ищем ответ на вопрос «как красноярцу, жителю края украсить свой дом к Новому году?». Что на стекло? Что в разные комнаты? Какая посуда на столе? Чтобы человек пришел в одно место и все купил. Все предметы коллекции сделаны в одной цветовой гамме. Все сочетается и создает классное новогоднее настроение. Для «Красного Яра» выбран белый цвет, цвет снежной зимы, сочетающийся с голубым, синим, красным, серебряным. Основной цвет «Батона» - зеленый, как у елочной хвои, отлично сочетается с золотистым, красным и серебряным.

Новогодний хит продаж - золотые, серебряные, черные бокалы для вина и шампанского по очень демократичным ценам. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что можно еще отметить особенного в подготовке к Новому году?

- Новый год – это, прежде всего, настроение. Поэтому мы сделали новогодний контент не только для оформления магазинов и ассортимента, но и для нашего внутреннего радио. Обратите внимание на репертуар. Вы услышите рождественские мелодии, полезные советы от гномов и цитаты из любимых произведений отечественных и зарубежных авторов. Все это создает настроение праздника, атмосферу ожидания, предвкушения. В «Батонах», кстати, звучат забавные советы в стиле Григория Остера. Покупатели останавливаются, слушают, улыбаются.

- Можете что-то прочитать?

- Конечно!

Если ёлку наряжали

Всей семьей вы в воскресенье,

А потом её внезапно

На пол опрокинул кот…

То добавьте серпантина

В корм пушистому злодею,

Чтобы понял — праздник скоро,

И готовился к нему!

Мне кажется, что Новый год - это как раз тот праздник, который всегда с тобой. На мой взгляд, здесь очень важно подумать о близких людях, прийти к ним в гости, предварительно что-то купив или просто что-то отправить. Мы сейчас плотно работаем с онлайн-доставкой «Сбермаркета»: можно выбрать подарки, допустим, набор для украшений, и отправить его родным и друзьям. Наш покупательный – многоканальный. Он может прийти в магазин, а может заказать доставку. Но он в любом случае наш, и мы готовим его к Новому году на все 100.

В новогоднем ассортименте - дисколампы, светильники, необычные гирлянды. Много красивых игрушек, оригинальные упаковочные коробки с прозрачными крышками для имбирных пряников и других подарков. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Еще такую историю хочется обсудить. Сериал «Игра в кальмара», массовые просмотры, и ваша реакция на это?

- «Игра в кальмара»* - популярная история, сериал поймал волну, и сейчас между первым и вторым сезонами мы решили присоединиться, сделали свою уникальную игру. Она проходит в 11 магазинах, покупатели выполняют задания, что-то ищут, что-то отгадывают: интеллектуальные задания, надо будет поработать. Честно говоря, я сама толком не знаю, наши маркетологи держат все в большом секрете. Главный победитель получит 50 000 на карту «Премия». В общем, рекомендую вступить в игру, и сразу все будет понятно, что делать. Как в сериале: надо вступить, а потом уже будет выйти сложно .

(Подробности игры – в конце статьи, - прим. Автора)

- Еще одна новая акция у вас - для тех, кто ценит хорошую посуду, верно?

- Так и есть. Мы запустили новую фишечную акцию с посудой «Занусси». Покупатели получают фишки за каждые 300 рублей в чеке. И всего за три фишки уже можно получить существенную скидку, до 70%, на кухонную посуду известного итальянского бренда «Занусси». Это классная коллекция, хит продаж – ножи. На втором месте – сковороды, на третьем – термосы. Признаюсь, мы недооценили интерес красноярцев именно к этим товарам и сейчас заказываем новую партию ножей и термосов, настолько они оказались популярны.

Акция идет до 15 февраля. Накопив от 2 до 8 фишек, можно приобрести товары бренда Zanussi со скидкой до 70%: сковороды, кастрюли, крышки, набор из 3 ножей, весы, термосы, электрическую мельницу, измельчитель, чайник с регулировкой температуры.

Послушать «Планерку» можно здесь.

Внимание!

Следующая планерка состоится 27 декабря.

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