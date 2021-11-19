Игра в кальмара: «Красный Яр» раскрыл подробности игры для покупателей

1. Что за игра?

Серия мероприятий для жителей Красноярска – покупателей «Красного Яра» по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

2. Где и когда

С 9 ноября по 10 декабря в одиннадцати магазинах «Красный Яр» Красноярска.

3. Какой главный приз?

Победителей будет много, но главный приз 50 тысяч бонусов на карту программы лояльности «Премия» с возможностью оплатить до 99% от суммы чека получит кто-то один.

4. Как попасть в игру?

Пропуск к соревнованиям — это сама карта «Премия» лимитированной серии. Тот, кто решает стать ее обладателем уже вовлекается в игру. Раздобыть такую карту можно двумя способами: случайно найти в любом из гастрономов «Красный Яр» на полке среди товара (да, да!!!) или купить в магазинах-участниках, выполнив задание администратора.

5. Где именно взять лимитированную карту?

Всех, кто хочет присоединиться к играм, ждут за лимитированными картами «Премия» в гастрономах по адресам: Карла Маркса, 133, Красноярский рабочий, 120, Красноярский рабочий, 169, Весны, 1, Высотная, 2, стр 8, Молокова, 54, Комсомольский, 18, ул. Киренского, 25а, Высотная, 19, Карамзина, 25, Карла Маркса, 148А.

Последний день выдачи – 21 ноября.

6. Что сделать, чтобы игра началась?

Необходимо зарегистрировать свою «Премию» и ждать SMS о времени, месте и правилах о первой игре. Оповещение придет не ранее, чем за сутки до мероприятия.

7. Сколько в игре игроков?

- 2 тысячи новых карт программы лояльности с уникальным дизайном и нумерацией, - рассказывает Андрей Кудрин, директор по аналитике и лояльности ГК “Красный Яр”. – Более тысячи «Премий», которых мы распространили по гастрономам Красноярска уже найдена и почти 400 зарегистрированы в программе лояльности.

8. Когда начнется игра?

Совсем скоро.

9. Сколько будет испытаний?

Шесть.

10. Ждать ли сюрпризов?

Да. Каждого участника игры, перешедшего на следующий уровень, ждет сюрприз.