На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае произошло двойное ДТП с большегрузами и легковушкой, есть погибший

Сгоревшая после ДТП легковушка ФОТО: МВД

В Емельяновской районе Красноярского края, на трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с двумя большегрузами и легковушкой ВАЗ-2109 – водитель «Лады» выехал на встречку и погиб. Как сообщают в МВД, движение на этом участке полностью перекрыто.

ФОТО: МВД

Трагедия произошла 28 ноября около 11 утра. Неизвестный водитель ВАЗ-2109 ехал со стороны Красноярска в сторону Ачинска. В Емельяновской районе он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом MAN, которым управлял 59-летний мужчина. Из-за аварии легковушка загорелась, водитель погиб.

ФОТО: МВД

Почему водитель легковушки ВАЗ оказался на встречной полосе, предстоит разобраться правоохранительным органам. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.Чуть позднее с грузовиком MAN столкнулся 47-летний водитель большегруза VOLVO. В результате второго ДТП никто не пострадал.

ФОТО: МВД

Госавтоинспекция просит обратить внимание автолюбителей на то, что участок трассы Р-255 «Сибирь» полностью перекрыт. Объезд осуществляется по автодорогам «Подъезд к аэропорту Емельяново» и «Байкал-Черемшанка».

ФОТО: МВД

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