Дюжина вопросов о теплоснабжении из соцсетей СГК

Можно ли менять батареи зимой, почему из крана вдруг пошел кипяток, закончатся ли когда-нибудь ремонты теплосетей — обо всем этом в нашем материале.

Есть ли верхняя граница нормы температуры в квартирах?

Есть утвержденные Правительством РФ правила предоставления коммунальных услуг. Согласно им, оптимальная температура, которая должна быть в квартирах, — минимум +20...+22 °С (в угловых комнатах должно быть на 2 градуса теплее). Верхняя граница нормы считается так: прибавляем 4 градуса к минимальной границе, получаем максимум — +24...+26 °С. Если в квартирах норма превышена, жители могут обратиться в свою управляющую компанию (УК), чтобы в доме провели настройку системы отопления.

Подробнее о температурных нормах в квартире можно прочитать здесь. Батареи дома пока не очень горячие. Нагреются ли они сильнее к зимним морозам? Городские ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику и с понижением температуры на улице плавно увеличат температуру теплоносителя. Но нужно понимать, что большая городская система теплоснабжения имеет определенную инертность, и если похолодание было кратковременным, в некоторые дома теплоноситель повышенной температуры может дойти, когда на улице уже потеплеет. Но во время долгих и серьезных зимних морозов специалисты не позволят остыть батареям в квартирах.

Батареи дома пока не очень горячие. Нагреются ли они сильнее к зимним морозам?

Городские ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику и с понижением температуры на улице плавно увеличат температуру теплоносителя. Но нужно понимать, что большая городская система теплоснабжения имеет определенную инертность, и если похолодание было кратковременным, в некоторые дома теплоноситель повышенной температуры может дойти, когда на улице уже потеплеет. Но во время долгих и серьезных зимних морозов специалисты не позволят остыть батареям в квартирах

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