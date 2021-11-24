Двое молодых тувинцев избили до смерти соотечественника за то, что ему не понравился Омск

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Двое бывших студентов-тувинцев «Сибирского Государственного университета физической культуры и спорта» в Омске получили 15,5 лет лишения свободы за избиение до смерти своего соотечественника. Спортсмены лишили жизни 18-летнего парня за то, что ему не понравился Омск. Как сообщили в Следсвенном Комитете, приговор в законную силу не вступил.

Все произошло еще 3 июля 2019 года. Трое жителей Тувы выпивали в одном из кафе, расположенном недалеко от парка им 30-летия ВЛКСМ. Когда они собрались уходить домой, то между ними возник конфликт. 18-летний парень, приехавший поступать, сообщил своим друзьям-студентам, что ему не понравился Омск. Мастеру спорта и кандидату в мастера спорта по борьбе не понравился ответ соотечественника, и по дороге в общежитие они начали его избивать. Парень получил травмы, повлекшие за собой смерть.

Во время первого рассмотрения, присяжные заседатели оправдали одного из спортсменов, а второй получил уголовное наказание. Но прокуратура подала апелляцию. Вышестоящий суд приговор районного суда отменил, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение.

По итогам второго разбирательства виновными признали обоих обвиняемых. Одному назначено наказание в виде 7,5 лет заключения в колонии строгого режима, а второй получил на полгода больше – 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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