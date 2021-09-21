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Происшествия21 сентября 2021 4:33

40-летний житель Ужура молотком и ножом убил гостя своей подруги

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Дом, в котором произошла трагедия. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Дом, в котором произошла трагедия. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

17 сентября 2021 года в Ужуре Красноярского края произошло убийство 33-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщает региональный СК.

В ведомстве сообщают, что вечером 17 сентября пьяный ужурец повздорил со своей гражданской супругой. К дому пары приехали полицейские, которые забрали мужчину в отделение, но после составления всех протоколов отпустили.

Вернувшись домой 40-летний мужчина застал в квартире 33-летнего давнего знакомого своей подруги. Тогда он взял молоток и нож, и убил гостя. В итоге ужурца задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «убийство». Сам мужчина свою вину полностью признал.

Орудие убийства

Орудие убийства

- Подозреваемый задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления, судом вынес меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.