40-летний житель Ужура молотком и ножом убил гостя своей подруги

Дом, в котором произошла трагедия. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

17 сентября 2021 года в Ужуре Красноярского края произошло убийство 33-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщает региональный СК.

В ведомстве сообщают, что вечером 17 сентября пьяный ужурец повздорил со своей гражданской супругой. К дому пары приехали полицейские, которые забрали мужчину в отделение, но после составления всех протоколов отпустили.

Вернувшись домой 40-летний мужчина застал в квартире 33-летнего давнего знакомого своей подруги. Тогда он взял молоток и нож, и убил гостя. В итоге ужурца задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «убийство». Сам мужчина свою вину полностью признал.

Орудие убийства

- Подозреваемый задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления, судом вынес меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.