В Якутии на льду Лены столкнулись катер на воздушной подушке и микроавтобус, трое пострадали

Фото: МВД

В Якутии на льду реки Лена произошло ДТП – микроавтобус «Тойота Хайс» и катер на воздушной подушке «Хивус» столкнулись 24 ноября около 12 часов дня. Как сообщают в транспортной полиции, в результате ДТП пострадали три человека.

Оказалось, что 24-летний житель Якутска, управлявший микроавтобусом выехал на закрытую ледовую переправу, где в это время проезжало судно на воздушной подушке. Из-за чего произошло ДТП – пока остается неизвестным. Столкновение было лобовым – у катера после удара немного повреждена передняя часть, иномарке «повезло» куда меньше – большая часть кузова просто «всмятку».

Фото: МВД

Во время аварии пострадали 3 человека: две женщины и один мужчина. Все они были пассажирами судна на воздушной подушки и получили травмы средней тяжести. Их доставили в республиканскую больницу.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться не только в причинах аварии, но и для чего 24-летнему жителю Якутии потребовалось ехать на автомобиле по неработающей ледовой переправе. Проводится доследственная проверка.

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