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Общество22 ноября 2021 12:00

Иван Фещук: «Владеть слесарными инструментами недостаточно, надо держать в голове целостную картинку»

На Большой стройке СГК замена оборудования и трубопроводов — только половина дела. Новые механизмы и сооружения нужно грамотно эксплуатировать. Иван Фещук, слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей Канской ТЭЦ, — один из тех, кто этим занимается
Источник:kp.ru
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Отличительная черта Ивана — вдумчивость. На любую ситуацию он старается взглянуть шире, чем требуют должностные обязанности. За добросовестный подход к работе и инициативность ему присвоен пятый, самый высокий для его должности разряд. И это не предел: есть куда расти дальше.

Интересно не только то, что знакомо

В Канске проект «Большая стройка СГК» нацелен на то, чтобы объединить систему теплоснабжения всех микрорайонов. Во времена СССР в городе бурно развивалась промышленность. Заводы и фабрики обзаводились собственными котельными, протягивали от них сети к окрестным зданиям. После перестройки многие предприятия закрылись. Но принадлежавшие им кочегарки пыхтят до сих пор. Пятилетняя программа модернизации подразумевает их замещение мощностями Канской ТЭЦ.

Новые трубы нужны, чтобы доставить тепло от Канской ТЭЦ в зарельсовую часть города

Новые трубы нужны, чтобы доставить тепло от Канской ТЭЦ в зарельсовую часть города

Иван Фещук таким переменам рад. Ему хочется, чтобы родной город развивался и жить в нем становилось комфортнее. Старые котельные тормозят этот процесс. Дымят людям в окна, неэффективно расходуют топливо и не всегда могут обеспечить его запас. Так, прошлой зимой у ТЭЦ бывшего биохимического завода (БХЗ), давно исчерпавшей свой ресурс, случались перебои с углем.

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