Паниотов VS Черных: кто из красноярских фотографов круче снял уникальное лунное затмение. Фото: Александр Черных/Александр Паниотов

19 ноября жители Земли стали свидетелями самого продолжительного частного затмения Луны с XV века. Зрелище было впечатляющим, и потому не могло не попасть в объективы двух непримиримых фотографов-дуэлянтов, а в обычной жизни просто отличных друзей Александра Паниотова и Александра Черныха. Редкое космическое явление над красноярским небом стало для них поводом для проведения очередного профессионального баттла.

Первым свои снимки опубликовал Александр Паниотов. Он в этот раз сфотографировал лунный диск в тени Земли на фоне льва у Железнодорожного вокзала.

— Всю неделю Саша Черных «кошмарил» меня каждый день с полнолунием. У него уже была идея, как снять Луну, мне же надо было привязать небесное явление к Красноярску, без применения фотошопа и использования «способностей» фототехники. В общем, идеи, как снять у меня не было, да и времени на съемку тоже. Мысль вчера пришла спонтанно, на прогулке с собакой. Я шел с Ричардом по Красной площади и увидел, что Луна поднялась достаточно высоко и она не закрыта облаками. Вспомнил про символ Красноярска — скульптуру льва на привокзальной площади. Ну а дальше пошли с Риччи домой, взяли технику, объектив с фокусным расстоянием 200-500 и поехали на вокзал.

Придя домой, Александр опубликовал снимки, которые тут же увидел его друг-фотограф. Александр Черных был в восторге от фотографий.

— Саша делает живые фотографии. Его снимки сложнее, он находит более яркий предмет, чем Луна. Смотришь и думаешь: «Вау, как лев читается!» — говорит он.

Сам Александр Черных признается: хотел отказаться от съемки и отдыхать после ревакцинации от коронавируса. Но, увидев фотографии друга, все же взял аппаратуру в руки и направился снимать.

— Это у нас игра такая «Вытащи друга с дивана». Пришлось ехать к СФУ и делать снимки возле скульптуры Даши Намдокова «Трансформация». Сделал мультиэкспозицию с тремя Лунами, — рассказал Александр и добавил, что конечно соревнуется с другом в шутку и ни о каких серьезных «зарубах» речи не идет. — Саша — мой мотиватор.

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