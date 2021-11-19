В Якутии через интернет продаётся неисправный самолет за 77 миллионов рублей, неудачно приземлившийся в 2018 году

Фото: СК РФ

Довольно необычный лот выставлен на торговую интернет-площадку «Авито» Российским аукционным домом: компания пытается продать самолет, когда-то принадлежавший авиакомпании «Якутия». Примечательно, что именно этот Sukhoi Superjet-100 побывал в ЧП – в 2018 борт неудачно приземлился, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и серьезно повредился.

объявление о продаже на Авито

Объявление гласит, что самолет неисправен и не подлежит восстановлению согласно заключению специалистов. Однако его стоимость более чем впечатляет – за аварийное воздушное судно компания-продавец просит 77 248 334 рубля.

- Торги будут проводится в 4 периода – первый заканчивается 22 декабря. Если самолет к тому времени не купят, то его цена снизится до 51 000 000 рублей. Последний период, по планам, должен начаться 18 января и закончиться 19 января 2022 года. Если борт к тому моменту не продадут, то его стоимость будет всего 25 000 000 рублей, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в Российском аукционном доме.

Как рассказали в РАД, Sukhoi Superjet-100 был выставлен на аукцион из-за банкротства страховой компании «Стерх». Компания была признана несостоятельной, в связи с чем идет распродажа её имущество. Самолет – не единственный лот, выставленный на аукцион.

Напомним, что жесткой, аварийной посадкой закончился полет для пассажиров рейса 414 Улан-Удэ – Якутск в ночь на 10 октября 2018 года. Коснувшись земли в 03:20, и проехав по полосе якутского аэропорта самолет Sukhoi SuperJet -100 авиакомпании «Якутия», пропустил поворот, и выкатился за взлетно-посадочную полосу. В результате у лайнера подломились основные опоры шасси.

На борту в тот момент находилось 96 человек – 91 пассажир и пять членов экипажа. К счастью, никто серьезных травм не получил, за помощью к врачам обратилось четыре человека.

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