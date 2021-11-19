В Норильске рыбак угостил песца замороженным налимом. Стоп-кадр видео

- Он сейчас сопрет его... Давай, подходи...

Белоснежный зверек подкрадывается к лежащей на льду и уже изрядно подмороженной рыбине. В Норильске сейчас относительно темно, с 30 ноября там начинается полярная ночь (считайте, сейчас полярный вечер). Рыбаки приехали на реку Норилку, чтобы отдохнуть, провести время в тишине, пробурили лунки, закинули удочки. Судя по тому, как хрустит снег, там достаточно морозно.

И вот в эту северную атмосферу вторгается местный житель – полярный песец. Глазки-бусинки и темный кончик хвоста рыбаки заметили, когда он уже приблизился. Прогонять не стали – северяне песцов не обижают. Один из них достал телефон и теперь благодаря ему мы можем сегодня видеть забавное видео.

Вот зверек смотрит на камеру, до нее всего полметра. Пугливый, но вместе с тем настырный – и боязно, и рыбки хочется – как быть?!

- За хвост бери, за хвост, – подсказывает голос за кадром.

Песец пытается схватить угощение, но, не успев как следует ухватить рыбку зубами, отпрыгивает, та выпадает. С каждой попыткой налим становится дальше от камеры. Наконец, шестая попытка увенчалась успехом: зубами хвать – и зверек кинулся наутек, растворился среди снега.

- Все, молодец! Красавчик! – такими словами рыбак проводил песца.

Песцы – довольно социальные животные и зачастую выходят к людям, даже в города. Летом таких случаев почти не бывает, а вот зимой – предостаточно. Стаи песцов, например, нередко приходят на окраины Дудинки к мусорным контейнерам. А жители Норильска время от времени замечают песцов, гуляющих прямо во дворах многоэтажек и по тротуарам. Их даже можно подкормить, например – угостить один раз, вскоре он придет на то же место и будет ждать угощения. Однако этого лучше не делать, все же это дикие животные, их дом – тундра.

Почему так происходит, объясняют специалисты. Не потому, что песцы голодают в тундре, совсем нет. Пропитания в дикой природе хватает – куропатки, грызуны. Но умные по природе, они быстро понимают, где можно поживиться, не прилагая к этому усилий. К тому же они не чувствуют опасности со стороны людей – их не гоняют, не отстреливают.

Видео norilsk.today

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