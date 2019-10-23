В Дудинке стая белых песцов устроила тусовку у мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-23T09:50:47+03:00

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Житель Дудинки заметил стаю песцов, которые среди белого дня оккупировали мусорные контейнеры. Около десятка белоснежных полярных хищников пришли на окраину города, чтобы чем-нибудь поживиться. При этом совершенно не боялись людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739562" frameborder="0"></iframe> В Дудинке стая белых песцов оккупировала мусорные контейнеры.

Автор видео ехал на машине, притормозил и даже вышел в нескольких метрах от животных. Но те были увлечены своим занятием и если бросали взгляд на человека, то лишь на несколько секунд. Они теребили мусор, игрались друг с другом – одним словом, чувствовали себя вполне комфортно.

Видео появилось в популярном паблике «Норильск Новости» и стало обсуждаемым. Многие подписчики посетовали, что животных из тундры в город толкает голод. Однако специалисты поясняют: для песцов пропитания в дикой природе хватает – куропатки, грызуны. Но умные по природе, они быстро понимают, где можно поживиться, не прилагая к этому усилий. К тому же они не чувствуют опасности со стороны людей – из не гоняют, не отстреливают. Напротив, местные жители порой даже подкармливают песцов.

ИСТОЧНИК KP.RU