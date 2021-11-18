«Посмотрели в интернете ролики о скрытых камерах и нашли такую у себя!»: в Красноярске девушка обнаружила систему слежения на съемной квартире

Та самая обнаруженная видеокамера Скриншот с видео: abondarevaa1

У жительницы Красноярска сбылся один из кошмаров миллионов квартиросъемщиков – молодая девушка обнаружила скрытую камеру видеонаблюдения в своей квартире. Тщательно замаскированная, крепко зафиксированная и, вполне вероятно, что рабочая – к устройству тянулось множество проводов, врезанных в электросеть. Красноярка не стала выяснять самостоятельно, наблюдает ли за ней владелец квартиры или это «подарок» от предыдущих жильцов и обратилась в полицию.

Об этой истории стало известно через социальную сеть Tik Tok. О находке рассказала подруга квартиросъемщицы Алина Бондарева, записав видеоролик о том, как они вскрывают решетку вентиляции и видят там камеру. «Комсомольской правде» удалось кратко побеседовать с Алиной и узнать новые подробности истории.

- Нам было безумно страшно в тот момент. В квартире находились я, Алиса* (*имя изменено по просьбе девушки), арендующая квартиру, и еще одна наша подруга. Мы просто сидели, болтали и тут я вспомнила, что недавно в тик-токе видела ролик, где рассказывалось о скрытых камерах на съемных квартирах. В шутку я решила предложить девочкам поискать камеры у Алисы. Дошутились. Когда мы заметили сквозь решетку вентиляции, или как это правильно называется, блестящий глазок, то у нас затряслись руки. Никто поверить не мог, что это может быть правдой, - рассказывает Алина Бондарева.

Устройство действительно было замаскировано так, что его нельзя заметить, просто находясь в квартире. Отверстие с решеткой располагается очень высоко – да и присматриваться явно никто не будет.

- Эта вентиляционная штука находилась в углу комнаты, а там стоит холодильник у нее. Чтобы добраться до решетки, меня подсадила наша подруга, стоявшая на стуле и я забралась на холодильник. Стала светить фонариком и заметила, что в одной стороне что-то блестит. Алиса очень испугалась – она обычный человек, переодевается, встречается с парнем, - кому хочется, чтобы твоя личная жизнь стала достоянием общественности в интернете или сериалом для какого-то извращенца? Никому такая популярность не нужна. Это просто жесть. У меня не хватает эмоций, чтобы описать наше состояние, когда мы нашли квартиру. Дрожащие руки, паника, страх, недоумение – как-то так, - вспоминает Алиса.

Когда девушки обнаружили видеокамеру, то стали снимать на видео, как они её достают – вскрыли вентиляционную решетку ножом, сняли её и увидели, что в одной из реек под объектив вырезано специальное место, чтобы пластик не мешал обзору. Устройство держалось на болтах, к нему шло несколько проводов, которые были подключены к другом проводу, уходящему в глубь шахты.

- Мы посовещались с друзьями, коллегами, поискали в интернете, что нам делать. И решили вызвать полицию. Сотрудники приехали довольно скоро, вырезали камеру и забрали её, приняли от Алисы заявление. Это уже она мне рассказывала, я к тому моменту уехала на работу. Она передала полицейским мой номер, чтобы если что, я могла рассказать, как все произошло, сбросить видео, - поясняет Алина, - пока ничего не понятно, работала ли эта камера, снимала она происходящее в квартире или нет. В этом полицейские уже разбираются. Хозяин квартиры, насколько я знаю, признался, что установил эту камеру сам, но говорит, что муляж, якобы никто не подсматривал и ничего не снимал. Очень хочется верить, что это так и есть. В любом случае станет понятно только после того, как полиция проведет проверку.

Сейчас Алиса* в срочном порядке ищет другую квартиру, оставаться там, где, возможно, могли наблюдать за ней и её личной жизнью девушка не намерена. Её подруга отмечает, что если вдруг это был не муляж, то угол обзора у камеры был хороший, она установлена в жилой комнате и та же самая кровать явно попадала в её обзор.

В полиции «Комсомолке» подтвердили, что девушки действительно к ним обращались с просьбой помочь выяснить ситуацию. Подробностей проверки правоохранители пока не раскрывают, отмечают только, что камера изъята, направлена на экспертизу, выясняются все обстоятельства.

- В отдел полиции №2 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о том, что в квартире, которую она арендует, ею обнаружена скрытая видеокамера, с помощью которой, возможно ведется трансляция. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В ходе осмотра места происшествия в вентиляционной шахте была обнаружена и изъята камера. В настоящее время она направлена на экспертизу, - сообщили в МВД.

Комментарий юриста Николая Алмаева:

- Если сотрудники полиции смогут доказать факт того, что была нарушена неприкосновенность частной жизни, не важно – транслировалась куда-либо видеозапись, или просто собиралась для личного пользования, то владельцу видеокамеры грозит уголовная ответственность по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Наказание, которое «светит» установщику камеры, варьируется от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Все зависит уже от обстоятельств инцидента. Доказать нарушение частной жизни специалисты вполне могут, проводятся разные технические экспертизы, собираются отпечатки пальцев и многое другое.

Комментарий оперативного сотрудника МВД Андрея Мирошниченко* (имя изменено):

- Многие жители даже не знают, что за установку скрытого видеонаблюдения есть уголовная ответственность, даже если оно установлено с благими целями. На самом деле это достаточно распространенная ситуация, когда квартиросъемщики находят скрытые камеры, которые арендодатели ставят, чтобы можно было доказать, если квартиру повредят. Довольно реже камеры устанавливают с какими-либо иными целями, например для трансляции на закрытых сайтах для определенной аудитории или для удовлетворения собственных каких-то потребностей. Но такие уголовные дела в Сибири есть, в основном все заканчиваются закрытым судебным разбирательством, так как в поле зрения объектива попадают несовершеннолетние.

История девушки из Красноярска – действительно настоящее воплощение фобий многих особо мнительных квартиросъемщиков. Здесь камера видеонаблюдения была обнаружена совершенно случайно во время шуточного поиска, после просмотра видеороликов в интернете. Корреспонденты «Комсомолки» задались вопросом, а есть ли способы себя обезопасить от камер в съемных квартирах? И есть ли реально работающий способ их найти? Ведь мы все регулярно останавливаемся на съемных квартирах во время командировок, путешествий или живем там. Никому не хочется в один момент проснуться «знаменитым» из-за того, что в сети завирусился ролик, где кто-то в белье с уточками крутит попой перед зеркалом под какой-нибудь попсовый хит. Чтобы понять, как себя обезопасить, «КП» обратилась за объяснениями к эксперту в области безопасности Александру Власову.

- На самом деле 100% способа найти камеру в бытовых условиях самостоятельно просто не существует. Вы можете облазить с фонариком все вентиляционные шахты, зеркала и поиграть в секретного агента, вскрывая потолки, но так и не найти то, что может за вами наблюдать. Камеры и прослушку находят специальным оборудованием, использование которого обычным гражданам запрещено законом. Можно вызвать лицензированную организацию, чтобы они при помощи этого оборудования отыскали все жучки и камеры, но это очень дорого, да и бессмысленно. Поэтому я рекомендую при составлении договора аренды, сделать дополнительное соглашение и прописать там, что арендодатель гарантирует отсутствие скрытого видеонаблюдение, вы категорически против видеосъемки и в случае его обнаружение будете обращаться в полицию и подавать в суд. Ну и для собственного спокойствия можно просто заклеить черной изолентой все подозрительные черные точки на время вашего пребывания, которые вас напрягают.

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