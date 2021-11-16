Красноярка с подругой обнаружили в съемной квартире скрытую камеру видеонаблюдения подключенную к сети

Та самая обнаруженная видеокамера Скриншот с видео: abondarevaa1

Жительница Красноярска вместе с подругой обнаружили скрытую камеру видеонаблюдения, установленную в вентиляционной шахте съемной квартиры. Своей находкой девушки поделились в Tik Tok, рассказав зрителям, что объектив камеры направлен на кровать, где спит красноярка. Горожанки вызвали полицию.

Камеру видеонаблюдения девушки обнаружили случайно: подруги обсуждали один из роликов Tik Tok, где одна из пользовательниц рассказала, что владелец квартиры, которую она арендует, наблюдал за ней при помощи скрытой камеры. В шутку одна из девушек решила поискать видеокамеру… и нашла. В вентиляционной шахте. Устройство было прикручено на несколько болтиков, и, по заверению горожанок, объектив был направлен на кровать, где спала квартиросъемщица.

Велась ли трансляция с этой камеры, и если да, то куда пока неизвестно. Сотрудники полиции приняли заявление от девушки, снимающей квартиру, изъяли видеокамеру и направили её на экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.