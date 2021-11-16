«Не все то какашка, как ее малюют»: в Красноярске закладчики маскировали наркотики под собачьи экскременты

Во время личного досмотра у одного из задержанных было изъято 19 упаковок, в которых находилось 45,5 граммов наркотического средства Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае в закрытом городе Железногорске наряд ППС (патрульно-постовой службы) проводил обычный рейд в местном лесочке. Заметили двоих парней, у полицейских глаз наметан – не просто гуляют. Окрикнули – у парней сразу сдали нервы, бросились бежать. Но далеко не ушли.

А потом случился почти анекдот. При обыске (основания уже есть) у обоих нашли полные карманы… собачьих какашек. Больше того – они их раскладывали по лесу. Зачем??? Такое принято, простите, ну хотя бы убирать. Впрочем, недолго длилась интрига. Издалека в лесу – какашки как какашки, а при ближайшем рассмотрении не пахнут ничем, да и вообще… не того «производства». На дому у задержаных и нашлись ответы на все вопросы. Тут был целый кружок «умелые ручки». Пластилин, глина, и – наркотики, которые маскировали таким нетривиальным способом, чтобы потом делать «закладки». Одному креативщику 18 лет, другому – 19:

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Во время личного досмотра у одного из задержанных было изъято 19 упаковок, в которых находилось 45,5 граммов наркотического средства. А дома найдены электронные весы, полимерные пакеты, в которые упаковывались запрещенные вещества, и материал для своеобразной «маскировки», - подтверждают информацию в региональном МВД.

Кстати, «безобразничали» наркосбытчики не только в местном лесу:

- Также в различных районах города сотрудники полиции нашли еще 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

А вообще история, конечно, не смешная, как и все, что может быть связано с наркотиками: обоим по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» грозит до 20 лет лишения свободы.

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