Закладчики из Железногорска освоили лепку, чтобы маскировать наркотики под собачьи экскременты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Железногорские закладчики решили придумать новый способ доставки наркотических веществ – они освоили лепку и стали маскировать наркотики под собачьи экскременты. Как сообщают в МВД, во время личного досмотра у одного из парней было изъято 19 упаковок, в которых находилось 45,5 граммов наркотического средства.

Двух «креативщиков» задержали сотрудники ППС во время патрулирования лесного массива. Один из парней, увидев полицейских, попытался убежать, но силовики задержали парней. Один из них пояснил, что при себе у него находится наркотики, которые они с приятелем планировали спрятать в лесном массиве для последующей продажи бесконтактным способом.

После задержания закладчиков, полицейские провели обыск у них дома. Силовики обнаружили и изъяли в квартире 19-летнего железногорца электронные весы и полимерные пакеты, в которые он упаковывал запрещенные вещества. Также в различных районах города сотрудники полиции нашли еще 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками. Запрещенные вещества маскировали закладки под видом собачьих экскрементов, используя пластилин и глину.

В отношении двух парней заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.