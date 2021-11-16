В Якутии завели уголовное дело после незаконной охоты на 12 северных оленей

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В Якутии заведено уголовное дело по статье «незаконная охота с применением механических средств» после того, как в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр в Нюрбинском районе (в этом месте охота запрещена – прим.ред.) найдено 12 туш застреленных оленей. Как сообщили в Следственном комитете, ход расследования на свой контроль взял Центральный аппарат ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Виталия Кондратенко представить доклад об обстоятельствах незаконной охоты и ходе расследования уголовного дела.

На данный момент известно, что во время рейдов Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и дирекции биологических ресурсов, в особо охраняемых природных территориях Нюрбинского района были обнаружены 12 туш дикого северного оленя.

Издание SakhaDay со ссылкой на собственный источник сообщает, что помимо мертвых оленей, на особо охраняемых природных территориях были найдены еще 5 охотников из числа сотрудников различных силовых структур. У четверых из них было изъято огнестрельное оружие, не удалось изъять только ружье у одного охотника – он, якобы, обладает законным статусом неприкосновенности.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств гибели животных в рамках уголовного дела следователи проводят комплекс следственных действий. Прокуратура Якутии также взяла ход расследования на собственный контроль.

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