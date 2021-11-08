В Саяно-Шушенском заповеднике задержаны трое охотников из-за убийства кабарги

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В Саяно-Шушенском заповеднике, Красноярский край сотрудники полиции задержали троих охотников из Енисейского района, убивших трех особей кабарги. Как сообщают в МВД, животные, попав в ловушку, не выжили.

Мужчины хотели добыть мускусные железы кабарги – самого дорогого продукта животного происхождения. Они поставили три ловушки на тропах, куда попались 3 особи. Животные, к сожалению, не выжили – сумма ущерба составила около 180 000 рублей.

Силовики завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Если суд признает охотников виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.