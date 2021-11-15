«Мне не все равно»: юный красноярец пошел волонтером в «красную зону» вслед за родителями-врачами

Отец и сын в «красной зоне» Фото предоставлено ККБ

В красноярской «красной зоне» на пике третьей волны работала семья врачей вместе с сыном-волонтером. Как рассказали в краевой больнице, Никита Лысенко хоть и не медик, но внёс свой вклад вместе с родителями-врачами в борьбу с коронавирусом.

Папа Максим – анестезиолог-реаниматолог, мама Оксана – гинеколог в отделении для рожениц с диагнозом COVID-19, они довольно часто по роду своей деятельности пересекались в «красной зоне». Старший сын Никита, никогда не видя себя человеком в белом халате, сначала стал волонтером в одном из профильных отделений ККБ пока учился в школе, а спустя 3 года, когда грянула третья волна коронавируса, прошел курсы младшего медицинского работника и отправился вслед за родителями в «красную зону». Свой поступок парень объяснил просто: «Мне не все равно».

- Честно говоря, это был интересный опыт, понять, как мой ребенок, который воспитан врачами, будет себя вести в такой непосредственной близости к смерти, о чем он будет думать, как будет реагировать. Он не воспринимал это как должное – но ведь это и невозможно принять, когда каждый день вокруг тебя умирают люди. Я спрашивал у него, чем он занимается в свободное время, чтобы переключиться и забыть, что он видел за день – Никите помогал спортзал, - отмечает Максим Лысенко.

Максим Лысенко Фото: ККБ

В семье Лысенко подрастает еще один сын, он намного младше Никиты. Родители-врачи надеются, что ему не придется работать с людьми, тяжело болеющими ковидом.

- Пандемия закончится. Люди приобретут иммунитет, привившись или переболев. Первое, конечно, безопаснее. Но таких глобальных потрясений, которые все сейчас переживают, мы уже не увидим. Мы привыкнем к коронавирусу, как привыкли к гриппу и ОРВИ, – уверен анестезиолог-реаниматолог.

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