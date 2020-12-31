- Ты выйдешь за меня?- Да!..Только представьте: новогодняя елка, медики в полном облачении – защитных костюмах, масках, очках и перчатках. Молодой человек подходит к девушке и, опускаясь на одно колено, произносит заветные слова. Все как полагается – с обручальным кольцом и даже поцелуем... Отказаться просто невозможно, а между этими двумя – такая химия, такая любовь.Многое повидали медики Красноярской краевой больницы. Но предложение руки и сердца в «красной зоне» - впервые. Такое замечательное и знаменательное событие произошло накануне Нового года. По большому счету, двух молодых медиков свел… коронавирус. Если бы не пандемия, еще неизвестно, пересеклись бы их пути-дороги или нет.Жених – врач-травматолог, хирург краевой больницы Игорь Анохин. Невеста – ординатор медуниверситета анестезиолог Екатерина Внукова.- Мы познакомились в ковидном госпитале в конце апреля, - рассказывает Игорь. – Сначала мы просто общались. Узнавая друг друга ближе, поняли – искали друг друга всю жизнь. И стали парой. Когда решил делать предложение, не сомневался ни на миг. Но переживал страшно.Как оказалось, у молодых людей много общего. Например, любят путешествовать. Когда сыграют свадьбу, еще не решили – все зависит от ситуации. Хотелось бы, чтобы коронавирус пошел на убыль и появилось свободное время, ведь после торжества они собираются поехать куда-нибудь отдохнуть в медовый месяц, за границу.Пожелаем, чтобы все их мечты поскорее исполнились!