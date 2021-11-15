Красноярская компания нарастила выпуск антиспетических средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Фото: ИВАНОВА Диана

Основная специализация компании – выпуск профессиональной промышленной и бытовой химии, незамерзающих жидкостей и удобрений. С начала пандемии, когда все столкнулись с острой нехваткой защитных средств, в «Яр Лайне» переориентировали большую часть производственных мощностей и наладили выпуск антисептических средств, применяемых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За этот короткий срок предприятие выпустило уже около 200 тонн антисептиков. Эта продукция сейчас востребована как медицинскими и социально–бытовыми учреждениями края, так и частными потребителями.

Фото: ИВАНОВА Диана

На встрече с министром главный технолог предприятия Наталья Абакумова рассказала о том, что сделано и какие у предприятия ближайшие планы по развитию направления: «В очень короткие сроки была создана рецептура антисептика, за два дня получены заключения о безопасности использования, после чего мы сразу приступили к производству. Сейчас выпускается пять видов дезинфицирующих средств. В разработке еще три варианта мощных антисептиков для обеззараживания поверхностей пищевого оборудования и медицинских инструментов, обработки воздуха, а также антибактериальное мыло. Расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, мы сможем закрыть все потребности медицинских, образовательных и бытовых учреждений, которые существуют в регионе».

Фото: ИВАНОВА Диана

Для реализации поставленных задач на «Яр Лайне» собираются не только расширить и автоматизировать производственные мощности, но и организовать производство сырья для антисептиков. Сейчас предприятие оборудовано тремя автоматическими и двумя полуавтоматическими линями по розливу специализированных жидкостей.

Фото: ИВАНОВА Диана

На встрече с коллективом, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев высоко оценил работу предприятия по выпуску продукции, необходимой для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и планы предприятия по расширению производственных мощностей: «Для региона в такой непростой период очень важно наличие таких предприятий полного цикла, где осуществляется не только выпуск, но и проводятся научные разработки и исследования, востребованной на рынке продукции».

Фото: ИВАНОВА Диана

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