Директора Центрального рынка Красноярска освободили от штрафа за избитого уборщика

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В Красноярске краевой суд оставил без изменения вынесенный приговор директору Центрального рынка, который избил своего подчиненного на рабочем месте. Как сообщают в пресс-службе суда, после апелляции ничего не изменилось – от назначенного штрафа в 70 000 рублей мужчину освободили из-за того, что во время следствия он провел некоторое время в СИЗО под арестом.

По версии суда и следствия, 22 апреля 2020 года Арсен Кокоев, руководитель рынка, находился на работе. Здесь же присутствовал уборщик рынка, который был сильно пьян. Из-за этого между директором и его подчиненным произошел скандал, переросший в драку. Кокоев нанес уборщику удар кулаком в область головы, отчего последний упал на бетонное покрытие, получив телесные повреждения и травмы. Подчиненный директора не захотел ехать в больницу, хотел уйти сам, но споткнулся, упал на спину, и ударился головой о бетонный пол. После этого был доставлен в больницу. Претензий к своему руководителю он не имеет.

Центральный районный суд Красноярска, в ходе судебного следствия, переквалифицировал статью, в которой обвиняли директора рынка с «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», на этом настаивало гособвинение, на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Арсену Кокоеву был назначен штраф в размере 70 000 рублей, но от его оплаты суд освободил мужчину, так как во время следствия директор провел некоторое время в СИЗО.

Гособвинение не согласилось с таким приговором и подало на апелляцию, тоже самое сделала и защита, желая полностью оправдать мужчину.

11 ноября 2021 года Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционное представлениеоставил решение Центрального районного суда без изменения, а представление гособвинителя и жалобу адвоката без удовлетворения.

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