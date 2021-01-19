В Красноярске арестовали директора компании «Байкал Ресурс Финанс» Арсена Кокоева. Он же – директор Центрального рынка. На него завели уголовное дело по части1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Как сообщили в пресс-службе краевого суда, Кокоев был взят под стражу 2 января на основании решения суда Центрального района. Мера пресечения, которая была ему избрана, 24 суток, то есть до 23 января включительно. Однако защита подала апелляцию в краевой суд. И рассматриваться она будет 21 января.Подробностей этой истории не называют, но есть информация, пока предварительная, что год назад на корпоративе произошел инцидент между директором и одним из сотрудников, в результате чего последний сильно пострадал, попав в больницу. По ходатайству следствия он и был задержан, видимо, чтобы не смог отказывать давления на свидетелей.