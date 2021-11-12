После гибели трёх пассажиров в ДТП с фурой и микроавтобусом в Красноярском крае заведено уголовное дело

Фото: МВД

После гибели трёх пассажиров микроавтобуса в ДТП с большегрузом заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Как сообщают в МВД, виновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в ночь на 12 ноября на 67 километре автодороги «Красноярск-Енисейск». Микроавтобус «Мерседес» ехал из поселка Большая Мурта в село Шила по одной полосе за большегрузом с полуприцепом МАЗ, когда внезапно произошло столкновение машин. Небольшой микроавтобус не удержался на трассе и улетел в кювет, следом за ним развернуло и фуру. Большегруз также съехал с трассы.

В тот момент в микроавтобусе находилось 5 человек – водитель и 4 пассажира. Все - работники одного предприятия. К несчастью, трое пассажиров не выжили в ДТП – жители региона скончались на месте от полученных серьезных травм. Все три человека были не пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя и еще один пассажир не пострадали.

Кто виноват в ДТП и из-за чего произошло столкновение – пока неизвестно. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства в рамках уголовного дела, которое, как пояснили в полиции, заведено по факту аварии. Будут назначены все необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

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