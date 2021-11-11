Уголовное дело об избиении полицейского в Красноярском крае взял на контроль Центральный аппарат СК

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Уголовное дело, заведенное в отношении пьяного хулигана, избившего сотрудника полиции в Красноярском крае теперь находится на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову представить доклад о ходе расследования.

Напомним, что избиение полицейского случилось вечером 9 ноября, в районе улицы Тимошенкова. Сотрудник ДПС вместе с коллегой приехали на вызов, чтобы разобраться с группой из 15 хулиганов, которые в пьяном состоянии жгли покрышки, и перегородили своими машинами проезжую часть.

Не реагируя на требования силовиков прекратить нарушать порядок, группа мужчин стала вести себя агрессивно. Разбушевавшихся горожан задержали и начали сажать в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение, но одному из хулиганов это не понравилось – он решил избежать поездки на спецтранспорте, и напал на задерживающего его сотрудника ДПС. Мужчина нанес полицейскому множество ударов руками по голове и телу.

Для того, чтобы утихомирить разбушевавшихся мужчин, один из сотрудников сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего все задержанные чинно отправились усаживаться в патрульную машину. Пострадавшей полицейский обратился за помощью к медикам. Сейчас его состояние удовлетворительное

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья». Хулиган, избивший сотрудника ДПС, задержан. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об его аресте.

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В Красноярске во время задержания 15 мужчин, пьянствующих и жгущих покрышки посреди проезжей части, случилось ЧП. Один из них избил сотрудника ДПС, нанеся множество ударов по голове и телу. Как пояснили в Следственном Комитете, было заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья». (Подробнее)