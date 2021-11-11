В Красноярске сотрудника полиции избил хулиган во время задержания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске во время задержания 15 мужчин, пьянствующих и жгущих покрышки посреди проезжей части, случилось ЧП. Один из них избил сотрудника ДПС, нанеся множество ударов по голове и телу. Как пояснили в Следственном Комитете, было заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья».

Все случилось вечером 9 ноября, в районе улицы Тимошенкова. Сотрудник ДПС вместе с коллегой приехали на вызов, чтобы разобраться с группой из 15 хулиганов, которые в пьяном состоянии жгли покрышки, и перегородили своими машинами проезжую часть.

Как пояснили в МВД, к выпившим 15 мужчинам изначально приехал один наряд сотрудников ДПС из двух человек (почему так мало, пока не понятно - с этим сейчас разбираются в ведомстве). После того, как полицейские оценили обстановку, на помощь были вызваны дополнительные наряды правоохранителей.

Не реагируя на требования силовиков прекратить нарушать порядок, группа мужчин стала вести себя агрессивно. Разбушевавшихся горожан задержали и начали сажать в патрульную машину, чтобы отвезти в отделение, но одному из хулиганов это не понравилось – он решил избежать поездки на спецтранспорте, и напал на задерживающего его сотрудника ДПС. Мужчина нанес полицейскому множество ударов руками по голове и телу.

Для того, чтобы утихомирить разбушевавшихся мужчин, один из сотрудников сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего все задержанные чинно отправились усаживаться в патрульную машину. Пострадавшей полицейский обратился за помощью к медикам. Сейчас его состояние удовлетворительное

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья». Хулиган, избивший сотрудника ДПС, задержан. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об его аресте. Расследование продолжается.

Группа хулиганов также будет наказана. Как выяснилось, 29-летний водитель ВАЗ-2114, который во время происшествия находился за рулем, был пьян. Поскольку мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение, в отношении него заведено уголовное дело «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Также в отношении остальных задержанных составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения, нарушение правил парковки, тонировку и распитие спиртного в общественном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В аэропорту Южно-Сахалинска пьяный летчик избил полицейского

Как стало известно «Комсомольской правде-Сахалин», 22 ноября сотрудник линейного отдела дальневосточной транспортной полиции остановил мужчину для проверки документов. В ответ на это военнослужащий ударил полицейского кулаком в голову. (Подробнее)