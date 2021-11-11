Екатерина Кузьмина: «Мне всегда было стыдно куда-то опоздать и что-то перепутать»

На «Большой стройке СГК» Екатерина согласовывает с разными инстанциями участки, где прокладывают новые трубы для замещения малых котельных мощностями ТЭЦ. Благодаря таланту вести переговоры и настойчивости она это делает в кратчайшие сроки.

Молодому району — молодой специалист

РТС №6 появился в краевом центре в 2020 году, после того как Сибирская генерирующая компания начала обслуживать муниципальные сети в Октябрьском районе Красноярска. Это большое хлопотное хозяйство, где энергетики строят и реконструируют трубопроводы, насосные станции, центральные тепловые пункты. Год назад по федеральному проекту «Чистый воздух» на улицах Телевизорной и Новая Заря закрылись два устаревших теплоисточника. Дома, которые они обогревали, подключили к ТЭЦ-2. Модернизация отопительной системы продолжается. Задан высокий темп работы. Чтобы его выдержать, нужно быть энерджайзером как наша героиня.

Екатерина Кузьмина в рядах Зеленой дружины СГК озеленяет территорию рядом с насосной станцией №14 Источник: https://sibgenco.online/news/element/ekaterina-kuzmina-mne-vsegda-bylo-stydno-kuda-to-opozdat-i-chto-to-pereputat/

«В новый РТС меня позвал Андрей Александрович Петренко, который его возглавил, — рассказывает Екатерина Кузьмина. — Сразу предупредил: „Начнем с нуля“. Действительно, потребовалось в считаные недели создать нор мативную базу, ознакомить с ней сотрудников. Не было техника по учету материалов, его обязанности легли на меня. Благо у меня имелся такой опыт».

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