«Молимся, плачем, даже звонили шаманам»: в аэропорту Кызыла при посадке в самолет потеряли кошку

В аэропорту Кызыла (Тува) при посадке на рейс потеряли породистую кошку и предложили хозяевам купить другую. Фото: архив семьи, аэропорт Кызыла, страница в соцсетях.

Вокруг аэропорты Кызыла (Тува) разгорается громкий скандал: здесь во время посадки и погрузки багажа на рейс в Красноярск потеряли породистую кошку. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» сообщила хозяйка животного Ольга.

- Все случилось вчера, 9 ноября, примерно в 15.30 – 15.40. Наша семья переезжает из Кызыла в Красноярск, и моя мама летела рейсом компании «КрасАвиа», перевозила троих питомцев. Лысую кошку ей разрешили взять с собой в салон. А собаку-таксу и абиссинку по кличке Ася должны были отправить в багажное отделение. На таких условиях мы договорились с компанией. Но дело тут не в ней, а сотрудниках службы погрузки аэропорта.

Именно они, утверждает хозяйка, по совершенно непонятной причине выпустили на поле одного из питомцев. В мороз!

Беспомощное животное попросту выпустили на улицу - в 13-градусный мороз. Фото: архив семьи.

- Мама видела все в окно: сначала контейнер с кошкой Асей поставили в машину, которая довозит багаж до самолета, - продолжает Ольга. - Потом зачем-то вытащили обратно. Тот же мужчина начал рассматривать что-то внутри. В конце концов, поставил клетки с кошкой и собакой поверх чемоданов, проверил и повез к самолету.

К слову, это обычные контейнеры для транспортировки животных: пластмассовые, с дверкой из металлических прутьев, на которой закреплен замок. Открыть его самостоятельно питомец не может. По словам девушки, больше всего семья беспокоилась за собаку: та заметно нервничала, даже пыталась вырвать дверь зубами. Боялись, она сумеет выбраться во время полета. Но такса добралась до Красноярска вполне благополучно, а вот кошка – нет.

Помогите найти Асю, просят хозяева. Фото:архив семьи.

- Это произошло прямо на глазах у мамы. Уже у самолета тот же сотрудник снова достал клетку с кошкой. Для чего-то принялся опять заглядывать внутрь, шебуршить, трясти. Мама испугалась: что он делает? В тот же момент дверца распахнулась, и кошка вылетела наружу. Надо понимать: это абиссинка. Породистая, с родословной, ей пять лет. Купили у знакомых за 25 тысяч. Абиссинки – кошки дикие, быстрые, нелюдимые, признают только своих хозяев. Она-то к нам привыкала года три, пока не приняла окончательно. Очень резвая, изворотливая… К тому же у кошки сломана задняя лапка, не сгибается. Несколько лет назад выпала из окна пятого этажа – прямо через сетку. Гагарин наш, мы ее еле выходили тогда, чудом. Сломала лапу, челюсть… Кошка такая, мы над ней всегда тряслись. А сейчас плачем, молимся, даже звонили шаманам.

... Когда все случилось, сотрудники аэропорта сразу кинулись за мамой: «Помогите найти!». И она бегала по полю, звала… Еле уговорили сесть в самолет, почти в предынсультном состоянии. Оставаться было не вариант – на борту двое наших животных. Мы им и прививки сделали, и оплатили 3 400 – за вес, все, как требовалось. И тут такое.

На следующий день мой отец – он пока остается в Кызыле, работает спасателем – приезжал. Обошел все, чтобы найти кошку. Но, увы… Там везде дырки в заборе, на территорию, бывает, заходят собаки. Мне говорили, ночью слышали, как кто-то мяукает, но не факт, что она. А сотрудники просто ходили и звали «кис-кис», толком никуда не заглядывая. Ладно бы, искали. Нет, они посмотрели – в течение двух часов – и все, разъехались по домам. Мы звонили, требовали, но бесполезно. И кошка в 13-градусный мороз очутилась одна! Мы не спали всю ночь: как она на холоде? Шерсть короткая гладкая, вообще не греет, а животное - в первый раз на улице.

А сегодня в аэропорту предложили: «Может, мы вам просто другую подарим?». Вы что, совсем?! Она для нас, как ребенок. И зачем надо было трясти клетку? Тем более это видела не только мама. Один из членов экипажа подтвердил: лично наблюдал, как грузчик ковырял контейнер. Зачем, что хотел, так и не объяснили. Поговорить с ним не дают, мы разговаривали только с сотрудниками аэропорта и авиакомпании.

Я уже написала заявление в полицию, но пока мне не позвонили ни разу – жду. Насколько знаю, они на месте со всеми поговорили, но не со мной. Но, если что, мы готовы идти дальше – в суд, в прокуратуру, куда нужно…

КОНКРЕТНО

Помогите вернуть Асю! Если увидите ее на территории аэропорта Кызыла, не проходите мимо. Она больше суток ничего не ела, замерзла. Попробуйте подозвать, подманить лакомством. За помощь семья гарантирует достойное вознаграждение. Ценна любая информация: звоните, пишите! Телефон для связи +7 (913) 358-44-75 (Ольга).

Важно: кошка красивая, породистая, но стерилизованная, котят от нее быть не может. Не подойдет и как домашний любимец – своенравна, чужих не жалует.

После того, как питомица пропала, хозяева подали заявление в полицию. Фото: архив семьи.

Просим: помогите Асе вернуться домой!

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