Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
1 ноября 2021 14:13

В Красноярске восьмиклассник упал в обморок на уроке географии и умер в тот же день

Ребенок был из многодетной семьи
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ красноярского микрорайона "Покровка", 29 октября во время уроков произошла трагедия – одному из учеников стало плохо во время учебного процесса. Ребенку вызвали скорую, врачи успели приехать, но уже ничего сделать не смогли – ребенок погиб на руках у медиков. Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в Следственном Комитете, что сейчас по факту смерти проводится проверка.

Скриншот из родительского чата покровской школы, где погиб ребенок

Скриншот из родительского чата покровской школы, где погиб ребенок

Все случилось довольно внезапно, 14-летнему мальчишке стало плохо с сердцем на уроке географии, ребенок упал в обморок. Школьнику вызвали скорую, а пока врачи ехали - учителя пытались привести его в чувство. К сожалению, это не спасло ребенка. Подросток погиб по пути в больницу, пока медики проводили реанимационные мероприятия.

По словам родителей учащихся, мальчишка воспитывался в многодетной семье – у него остались еще двое братьев и сестренка.

В Следственном Комитете пояснили, что причина смерти 14-летнего красноряца пока неизвестна, экспертам только предстоит выяснить, от чего скончался подросток. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Избивал девочек несколько часов: стали известны подробности гибели двух сестер из Тувы

В Кызыле ранним утром на асфальте возле жилой многоэтажки нашли двух девочек 9 и 14 лет. Обе были тяжело травмированы, младшая, к тому моменту, уже погибла, старшая смогла дожить до приезда врачей, но скончалась из-за серьезных повреждений. Как пояснили в Следственном комитете – подозреваемого в убийстве двух сестер уже задержали, заведено уголовное дело (подробнее).

«А я что сделаю?»: Опубликована запись, как соседи полтора часа звонили в полицию во время убийства девушки в Кемерове

Защитница прав женщин Алена Попова опубликовала на своей странице в соцсетях расшифровку звонков жильцов дома на Ленинградском проспекте. Обеспокоенные криками и шумом драки, они не менее семи раз звонили по номеру 112, чтобы вызвать полицию. Увы, помощь так и не пришла (подробнее).

Няня зарезала 10-месячного младенца, оставленного ей на попечение в Туве

В деле о страшном убийстве 10-месячного малыша из Тувы появились новые подробности. Следствие считает, то виновником гибели младенца является не сожитель няни, а сама женщина, под присмотр которой был оставлен ребенок. Как сообщили в СК, няня уже задержана (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП