В Красноярске восьмиклассник упал в обморок на уроке географии и умер в тот же день

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ красноярского микрорайона "Покровка", 29 октября во время уроков произошла трагедия – одному из учеников стало плохо во время учебного процесса. Ребенку вызвали скорую, врачи успели приехать, но уже ничего сделать не смогли – ребенок погиб на руках у медиков. Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в Следственном Комитете, что сейчас по факту смерти проводится проверка.

Скриншот из родительского чата покровской школы, где погиб ребенок

Все случилось довольно внезапно, 14-летнему мальчишке стало плохо с сердцем на уроке географии, ребенок упал в обморок. Школьнику вызвали скорую, а пока врачи ехали - учителя пытались привести его в чувство. К сожалению, это не спасло ребенка. Подросток погиб по пути в больницу, пока медики проводили реанимационные мероприятия.

По словам родителей учащихся, мальчишка воспитывался в многодетной семье – у него остались еще двое братьев и сестренка.

В Следственном Комитете пояснили, что причина смерти 14-летнего красноряца пока неизвестна, экспертам только предстоит выяснить, от чего скончался подросток. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

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