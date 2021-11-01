Пусть они вернутся: брошенный хозяевами при переезде пес преданно охранял свой дом даже ночью

Таким он был, а таким стал. Фото: группа "Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным".

Бока ввалились, в глазах тоска… В поселке Громадск Красноярского края хозяева бросили при переезде пса по кличке Цезарь, а он остался им верен до последнего: сутками караулил под окнами опустевшего дома, - рассказали в паблике «Доброе сердце. Зеленогорск».

Эта история началась год назад. Тогда волонтеры группы спасли на дачах мать-собаку и девять ее щенков. Владельцев у них не было, а приближались морозы. Так что все семейство отправилось на передержку.

Одного из щенков – неуклюжего кроху – назвали Печенькой, такой он был трогательный. Постепенно всех малышей разобрали. Печенька оказался последним из «счастливчиков». Но и на него нашлись ручки. Рыжика взяла в свою семью местная жительница Наталья. Тогда же «приемыш» получил новое имя – Цезарь. Поначалу все шло хорошо.

- Мы ни капельки не жалеем, что он у нас появился в семье, - делилась Наталья. - Смешит нас. То на чашку с супом лает и рычит. То с котом такие догонялки по дому устраивают, что ходуном все ходит. Или муж колет дрова, а Цезарь рядом бегает. Катается с нами на машине, ему нравится. Любит гулять во дворе, провожает дочку на школьный автобус.

Сначала Печенька был любимцем хозяев, а потом... Фото: группа "Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным".

За «парня» волонтеры были спокойны, благодарили в соцсетях ответственную семью, что его приютила. И вдруг получили новость: собака попала на улицу. Опять.

- Мы были поражены, когда узнали: Наталья уехала и просто бросила питомца в доме. Прожив с семьей почти год, Цезарь стал ненужным, не вписался в новые планы.

Пес никак не мог понять: где они? Бродил по двору, сидел под окнами. Ждал: вот-вот в них появится свет, позовут родные голоса. День, ночь, еще день, и опять ночь… Не уходил сутками. От голода превратился в живой скелет. Чтобы раздобыть хоть какое-то пропитание, стал скитаться по поселку. Это его и спасло: бедолагу заметила одна из местных жительниц, позвонила волонтерам. Они примчались тут же.

Верный пес никак не хотел покидать свой "пост". На фото - Цезарь уже у волонтеров. Фото: группа "Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным".

- Верный Цезарь сидел на «посту» у дома. Услышав свое имя, встал в стойку, на секунду в глазах появилась такая радость! Он всматривался в наши лица - искал свое, родное. Но, поняв, что все незнакомые – сразу сник: сгорбился, поджал хвост, начал громко лаять и метаться. В его лае столько чувств перемешалось: злость, страх, тоска, обида, безнадежность. Нам так хотелось помочь мальчишке. Только примет ли он нашу помощь? Сначала казалось, ничего не выйдет. Цезарь шарахался от нас, как от огня. Близко не подпускал. Но нас спасла пачка корма, которая есть всегда в машине волонтера, и «волчий» голод Цезаря. Сначала парень хрустел вкусняшками на расстоянии, жадно хватая их с земли. Потом начал подходить все ближе и в итоге, подпустил к себе так близко, что нам удалось накинуть «петлю» на его шею. А дальше – уговорили Цезаря дойти до машины, сгребли песеля в охапку и посадили внутрь.

Доброго пса опять спасли с улицы. Фото: группа "Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным".

Сейчас песик в безопасности. Привыкает, обживается. Потихоньку начинает нормально есть, восстанавливается. И очень радуется, когда на него обращают внимание. Прыгает выше головы.

- Истосковался, - говорят волонтеры. – А бывшей хозяйке Цезаря хочется задать несколько вопросов: вам спокойно спится ночью? Что вы сказали детям, когда бросили питомца одного? И неужели так трудно было вернуть его нам, просто позвонить?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Красноярском хозяин выгнал алабая за то, что он добрый

Эта история произошла под Красноярском, в Березовском районе. Алабай по имени Граф оказался на улице из-за своей… доброты. За дверь его выгнал собственный хозяин (подробнее).

Нет породы - нет любви: история щенка, которого трижды предали люди

Ласковая, любопытная, трогательная… По собачьим меркам, Стеша – еще совсем ребенок, ей только десять месяцев. Но малышка успела понять, как это – быть ненужной (подробнее).